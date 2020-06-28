 

Донецкая народная республика вновь закрыла границу с Украиной

28.06.2020, 1:25, Новости дня

В воскресенье, 28 июня, Донецкая народная республика приостановила пропуск граждан через единственный контрольно-пропускной пункт въезда и выезда (КПВВ), работающий на линии соприкосновения с Украиной. Об этом сообщается в указе главы ДНР Дениса Пушилина, опубликованном на его официальном сайте вечером в субботу, 27 июня.

Как отмечается в документе, с 00:00 часов 28 июня приостанавливается действие пунктов 8.2 (о выезде на Украину через КПВВ "Еленовка" и 8.3 (о въезде на территорию ДНР через КПВВ "Еленовка") указа №57 от 14 марта 2020 года.

 

Пока не известно, с чем связано данное решение. После трехмесячного перерыва контрольно-пропускной пункт въезда и выезда "Еленовка" был открыт на выезд 22 июня и на въезд 25 июня. Тогда Украина также открыла пункт пропуска со своей стороны, напоминает ТАСС.

На линии соприкосновения ДНР с Украиной существуют четыре КПВВ: "Александровка" — "Марьинка", "Горловка" — "Майорское", "Горловка" — "Майорское" и "Октябрь" — "Гнутово". В марте их работа была приостановлена в связи с угрозой распространения коронавируса COVID-19.



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