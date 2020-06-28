 

Саакашвили рассказал, что предложит на заседании Нацсовета реформ Украины

28.06.2020, 1:20, Новости дня

Бывший президент Грузии, глава Исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили назвал 27 июня в Facebook темы, о которых будет говорить с высшими должностными лицами страны на заседании Национального совета реформ.

“Уже совсем скоро состоится заседание Нацсовета реформ, на котором мы предложим президенту, председателю ВРУ, премьеру и министрам: институционально изменить таможню; заменить налог на прибыль налогом на выведенный капитал; перезагрузить процесс масштабной приватизации; вернуть незаконно выведенные активы через новый формат соглашений со следствием”, – написал он.

Саакашвили подчеркнул, что необходимые для этого законопроекты уже готовы.

Скриншот: Mikheil Saakashvili / Facebook

В эфире “24 канала” Саакашвили рассказал, что обновленный Нацсовет реформ начнет работу 30 июня.

В 2004–2013 годах Саакашвили был президентом Грузии. После окончания второй каденции он покинул страну, сейчас проживает в Украине, у него есть украинское гражданство. В Грузии против него открыты уголовные дела. В 2015–2016 годах политик возглавлял Одесскую облгосадминистрацию.

22 апреля 2020 года Саакашвили сообщил, что получил от президента Украины Владимира Зеленского предложение занять пост вице-премьера по вопросам реформ. Зеленский заявил, что у политика “есть потенциал для поддержки правительства Украины”.

Голосование по кандидатуре Саакашвили в парламенте так и не состоялось, а 7 мая Зеленский назначил политика председателем Исполнительного комитета реформ и членом Национального совета реформ.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.05 / Нарколог назвал основной фактор способности бросить курить

24.04 / СМИ: Мир перестает верить в американскую исключительность

14.06 / МАУ планирует прекратить продажу авиабилетов до 1 августа

11.05 / Украина предоставила пост еще одному разыскиваемому Грузией скандальному политику

18.06 / Кандидат на пост президента Белоруссии доставлен на допрос по делу Белгазпромбанка

29.05 / Собянин рассказал, как Москва будет возвращаться к привычной жизни

30.05 / Суд арестовал уже шесть участников перестрелки в Броварах

06.05 / Патрушев назвал ложь Запада о Второй мировой инструментом принижения роли РФ в мире

17.04 / В Грузии запретили передвижение легковых автомобилей 

25.06 / Milliyet – новые интересы Турции вызывают трения в НАТО

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска