 

COVID-19 подтвердили у 17 сотрудников аппарата президента Кыргызстана

28.06.2020, 1:20, Новости дня

У 17 сотрудников аппарата президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова подтвердили COVID-19. Об этом 27 июня проинформировал сайт главы государства.

“После обнаружения коронавирусной инфекции накануне у восьми сотрудников аппарата президента Кыргызской Республики все сотрудники сдали анализы. По их результатам еще у девяти сотрудников, в том числе и у руководителя аппарата Досалы Эсеналиева, анализы на наличие коронавирусной инфекции подтвердили положительный результат. Общее количество заболевших сотрудников аппарата президента на сегодня составило 17 человек”, – говорится в сообщении.

В пресс-службе Жээнбекова отметили, что все больные “находятся на изоляции в домашних условиях, получают медицинские консультации и продолжают работать в удаленном режиме”.

“Протекание болезни у всех проходит по-разному, состояние оценивается как удовлетворительное”, – объяснили представители президента.

Жээнбеков прилетал в Москву для участия 24 июня в параде Победы, однако не пошел на мероприятие из-за того, что у двоих членов кыргызстанской делегации по прилете в РФ диагностировали коронавирус.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 9,8 млн, из них более 4,9 млн вылечились, более 494 тыс. умерли.

В Кыргызстане с начала вспышки зафиксировали 4513 случаев инфицирования, 46 человек умерли.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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