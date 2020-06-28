Язык войны меняет реальность

28.06.2020, 1:20, Разное

Бывшая империя не успокоится, пока национальные окраины не примут ее нормы грамматики

Публикацию Ивана Квасова «Товарищ авторка», посвященную «вопросам языкознания», особенно в предложенной стилистике, я нахожу весьма полезной. Спорить с автором не хочется вообще. Это все равно, что обсуждать корректность утверждения «Майдан придумали пиндосы с гейропейцами», что не так с главной российской радостью последних лет под названием «Крым вернулся в родную гавань» или почему вера «Никаким “Буком” никакой “Боинг” не сбивали!» не нуждается в аргументах.

Объясню, в чем вижу плюсы. Чем чаще из РФ сообщают о «неправильном» использовании в Украине устного и письменного русского, особенно предлогов «в» и «на», тем хуже для исторически не чужого здесь языка, хотя он как раз не виноват.

Зато шире, свободней разворачивается у себя дома мова, что есть безусловное благо для украинской государственности.

Предлоги-то — на самом деле политические — возникли после распада Союза. Не новая уже реальность продолжает мучить иных лингвистов, и не только их, и доныне.

Добродушное упоминание о борще — оттуда же, из начала девяностых. Почему, кстати, о сале ни слова? И обыграть бы заодно упомянутое приветствие как «Сала Украине!» Чтоб и до (цитирую) «миролюбивых обывателей» за границами РФ дошло, наконец: империя не успокоится, пока бывшие национальные окраины не примут, как минимум, ее нормы грамматики. Даже если для такой цели понадобится завести за границы тяжелое вооружение и наставников в форме без знаков отличия, как на Донбасс. Счет убитых там идет на десятки тысяч, раненых — на сотни. Обескровленных беженцев — миллионы, войне — седьмой год. Но проблема, оказывается, куда глубже: украинцы, кроме языкового чутья, утратили свое знаменитое чувство юмора, стали злыми, не открывают на Крещатике специальных кабаков, чтобы обняться после перечисленных недоразумений и навеки забыть о них. «Кабак» по-украински значит «тыква», между прочим.

Возможно, россиян такое равнодушие шокирует, но в Украине никто не задается вопросом, как еще можно называть Молдову или Беларусь.

Так, как решили граждане этих независимых стран: Молдовой и Беларусью называть, не иначе. Захочет Грузия, чтобы к ней обращались Сакартвело — значит, Сакартвело, никаких проблем. Легкость принятия чужих «предлогов» — альтернатива языку пропаганды и войны, на котором привыкла изъясняться с соседями Российская Федерация.

«Националисты» Молдовы за отрыв от союзного тела были наказаны замороженным конфликтом Приднестровья. Нынешние «грузинские реваншисты» за выбор курса в направлении ЕС и НАТО получили от 58-й армии РФ боевой август 2008-го и отторжение Южной Осетии с Абхазией. Беларусь балансирует пока без территориальных утрат и человеческих жертв, но теряет идентичность. У стран Балтии (правильные языковые нормы, полагаю, велят применять к ним обобщение «Прибалтика») получилось стать невидимыми: дополнительных уроков русского им больше не преподают. Украину экзаменуют по полной…

Еще немного в развитие тезиса об украинском «в/на», которое, как выяснилось, по-прежнему будоражит умы и сердца россиян. Как известно, после Холокоста евреи попросили мировое сообщество о небольшом одолжении: не употреблять в публичной, официальной сфере по отношению к ним оскверненное нацистами слово «жиды». Хотя, например, в Польше, Чехии, да и в Украине, особенно в западных областях, традиционный этноним, утверждают историки, никогда не имел негативной коннотации, не считался оскорбительным, пренебрежительным, унижающим человеческое достоинство, не был бранным, наконец. Тарас Шевченко, Иван Франко и другие национальные классики пользовались им, что называется, по творческой потребности. После обретения Украиной государственной независимости старая тема всплыла внутри страны снова: так как с известным этнонимом поступим? Еврейские организации свою неизменную позицию повторили. Больше к теме не возвращались. Люди услышали людей — просьбы хватило.

Правда, такая логика работает только в демократических обществах.

Ольга Мусафирова

собкор в Киеве