Опубликовано видео пожара в ангаре в Подольске
28.06.2020, 1:08, Новости дня
В ангаре в подмосковном Подольске произошел пожар на площади 3 тыс. кв. метров, сообщил главк МЧС по области.
Информация о пожаре в производственно-складском ангаре поступила в 21.22 мск, передает ТАСС.
Когда пожарные прибыли на место, огнем было охвачено 400 кв. метров, часть крыши обрушилась.
Позднее площадь пожара увеличилась до 3 тыс. кв. метров.
В 22.37 пожар был локализован, в 23.55 объявлена ликвидация открытого горения. О пострадавших не сообщалось.
К месту пожара направлена лаборатория для замеров ПДК вредных веществ в воздухе.
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