Опубликовано видео пожара в ангаре в Подольске

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28.06.2020, 1:08, Новости дня

В ангаре в подмосковном Подольске произошел пожар на площади 3 тыс. кв. метров, сообщил главк МЧС по области.

Информация о пожаре в производственно-складском ангаре поступила в 21.22 мск, передает ТАСС.

Когда пожарные прибыли на место, огнем было охвачено 400 кв. метров, часть крыши обрушилась.

Позднее площадь пожара увеличилась до 3 тыс. кв. метров.

В 22.37 пожар был локализован, в 23.55 объявлена ликвидация открытого горения. О пострадавших не сообщалось.

К месту пожара направлена лаборатория для замеров ПДК вредных веществ в воздухе.



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