Haber7 – турецкие отели «безопасного туризма» ждут украинских и российских гостей

28.06.2020, 0:50, Новости дня

В Анталье с каждым днём увеличивается количество отелей, получающих «сертификат безопасного туризма» по специальной программе, призванной минимизировать риск заражения коронавирусом. Как рассказали представители местной администрации, уже возобновились авиарейсы из Казахстана. В июле здесь начнут принимать туристов из Европы и с Украины, а в августе Турция надеется вновь увидеть и российских гостей, пишет Haber7.



Reuters

Программа сертификации «Здоровый туризм», которая была запущена под руководством Министерства культуры и туризма Турции и при содействии Министерств здравоохранения, транспорта и инфраструктуры, внутренних и иностранных дел, а также при участии представителей туристической отрасли, охватывает с каждым днём все большее количество отелей, сообщает Haber7. Эта программа была разработана для противодействия распространению коронавирусной инфекции среди отдыхающих в Турции, и число объектов туристической инфраструктуры, получающих «сертификат безопасного туризма», постоянно растёт, отмечается в статье.

В частности, на популярном среди туристов турецком курорте Анталья такой сертификат получил ещё один пятизвёздочный отель Susesi Luxury Resort в туристической зоне Белек. Его генеральный директор Чаглар Байракчи рассказал, что этот отель начнёт принимать гостей по новым стандартам безопасности уже с 1 июля.

«Возобновились рейсы из Казахстана. С первого июля также начнутся полёты с Украины, и иностранный туризм тоже оживится. После 15 июля мы ожидаем открытия границ и в европейских странах. Мы знаем, что российский рынок тоже откроется 1 августа. Мы надеемся, что к концу июля заполняемость составит 25—40 процентов», — заявил Байракчи в беседе с журналистами. Он также отметил, что в настоящее время поступают заказы и с внутреннего рынка, говорится в статье.

А директор отеля по качеству Гюльден Севинч Думан заверила в интервью, что в отеле были приняты все меры для гарантии безопасности постояльцев, предусмотренные «сертификатом безопасного туризма». В частности, на входе всем гостям будут измерять температуру и при необходимости помещать в изолятор: «На случай обнаружения заболевания в отеле будет действовать специально оборудованный изолятор. Мы выделили отдельный персонал, который будет осуществлять уборку и обслуживать наших гостей на изоляции», — пояснила она.

Кроме того, в зонах общественного питания всё обслуживание будет осуществлять специальный персонал, чтобы избежать контактов постояльцев с продуктами и соблюсти все правила социального дистанцирования, подчеркнула Думан: «Гости не будут самостоятельно наливать чай и касаться кофемашин в местах общественного пользования». А посещение расположенных в отеле мини-клуба и спа-салона будет осуществляться только по предварительной записи с обязательной дезинфекцией помещений и оборудования после каждого клиента, сообщается в статье.

