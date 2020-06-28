Зеленского перед Днем конституции Украины обвинили в ее нарушении

28.06.2020, 0:48, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский и другие представители власти нарушают нормы украинской конституции, сообщил глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», депутат Верховной рады Виктор Медведчук.

По случаю Дня конституции на Украине, который собираются отмечать в воскресенье, Медведчук решил «напомнить те нормы основного закона», которые нарушаются нынешний украинской властью, передает ТАСС.

Медведчук заявил, что нарушена первая статья, так как Украина должна быть суверенным и независимым государством, а Киев передал ее под «внешнее управление». Также статья гласит, что Украина – демократическое и правовое государство, но сейчас «монополия на силу» не «принадлежит власти», а оставлена «распоясавшимся национал-радикалам и «бродячим активистам». Кроме того, по конституции, Украина должна быть социальным государством, то есть власти должны превращать «бедную страну в успешную, а не в нищую», сообщил Медведчук.

Он объявил о нарушении 10 статьи, гарантирующей свободное развитие, использование и защиту русского и других языков национальных меньшинств Украины.

Медведчук указал на нарушение 22-й статьи о правах и свободах, 48-й статьи о праве на достаточный жизненный уровень, 49-й статьи о доступности медобслуживания, а также еще ряда статей.