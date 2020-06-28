 

Зеленского перед Днем конституции Украины обвинили в ее нарушении

28.06.2020, 0:48, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский и другие представители власти нарушают нормы украинской конституции, сообщил глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», депутат Верховной рады Виктор Медведчук.

По случаю Дня конституции на Украине, который собираются отмечать в воскресенье, Медведчук решил «напомнить те нормы основного закона», которые нарушаются нынешний украинской властью, передает ТАСС.

Медведчук заявил, что нарушена первая статья, так как Украина должна быть суверенным и независимым государством, а Киев передал ее под «внешнее управление». Также статья гласит, что Украина – демократическое и правовое государство, но сейчас «монополия на силу» не «принадлежит власти», а оставлена «распоясавшимся национал-радикалам и «бродячим активистам». Кроме того, по конституции, Украина должна быть социальным государством, то есть власти должны превращать «бедную страну в успешную, а не в нищую», сообщил Медведчук.

Он объявил о нарушении 10 статьи, гарантирующей свободное развитие, использование и защиту русского и других языков национальных меньшинств Украины.

Медведчук указал на нарушение 22-й статьи о правах и свободах, 48-й статьи о праве на достаточный жизненный уровень, 49-й статьи о доступности медобслуживания, а также еще ряда статей.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.06 / Трамп заявил о победе американской армии над фашизмом и коммунизмом

10.04 / Fox News – во время пандемии власти создают в Нью-Йорке криминогенную обстановку

09.05 / В Великобритании суточные потери от коронавируса сократились почти вдвое

27.05 / Убийство афроамериканца полицейским вызвало протесты в США

26.04 / Врачи создали «Список памяти» умерших от коронавируса коллег

26.04 / “Полная темнота хуже пандемии”. В Минэнерго Украины назвали сумму задолженности населения за электроэнергию

27.05 / Нацбанк Украины прогнозирует снижение ВВП на 7%

13.05 / Мишустин потребовал неукоснительного выполнения мер поддержки граждан и бизнеса

16.05 / В Беларуси погибли участники проекта телеканала «Настоящее время»

26.06 / Палата представителей приняла законопроект о реформе полиции

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска