Обнаружена связь между генетической мутацией и расстройствами аутистического спектра

28.06.2020, 0:44, Новости дня

Группой ученых были обнаружены мутации в гене CNOT1, влияющие на развитие мозга, ухудшающие обучение и память.

По словам ученых, они впервые исследуют связь задержки развития нервной системы с CNOT1. По мнению экспертов, препараты, помогающие восстановить функцию гена, могут обладать терапевтической пользой.

Во время исследования обнаружилось, что CNOT1 взаимодействует сразу с несколькими известными генами расстройства аутистического спектра. Это предлагает новые возможности для исследования подобного состояния. Исследования ученых показывают, что расстройства аутистического спектра могут иметь генетический компонент.