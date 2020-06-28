 

Алексей Титов: старт сезона “Формулы-1” – праздник для фанатов автоспорта

28.06.2020, 0:15, Новости дня

Генеральный директор компании-промоутера российского этапа "Формулы-1" Алексей Титов высказался о старте сезона в "королевских гонках", который состоится в начале июля.

Первый этап пройдет с 3 по 5 июля в Австрии. Второй этап также примет "Ред Булл Ринг", но уже с 10 по 12 июля. После чего "Формула-1" переедет в Венгрию (17-19 июля).

"Для всех фанатов автоспорта это большой праздник. Мы слишком долго жили без автоспорта, – сообщил Титов в эфире радиостанции "Маяк". – Нас ждет очень яркий европейский сезон. Есть очень большой шанс, что в календарь вернутся несколько трасс, которые не были запланированы изначально".

По словам генерального директора "Росгонок", этапы "королевских гонок" в текущем сезоне могут пройти на итальянской трассе "Муджелло", немецких автодромах "Хоккенхаймринг" или "Нюрбургринг". Также есть шанс увидеть гонку в "Имоле". Помимо этого, идут разговоры о Португалии.

"Все эти трассы имеют шансы появиться в календаре. Все будет зависеть от ситуации с распространением коронавируса", – подытожил Титов.

Напомним, сезон "Формулы-1" должен был начаться в марте, но этого не произошло из-за вспышки коронавирусной инфекции COVID-19. Изначально была перенесена гонка в Китае. Затем не состоялся первый этап сезона – Гран-при Австралии. Позже еще ряд стран отказались от проведения спортивных мероприятий.



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