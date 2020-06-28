 

В Подмосковье поймана банда воров, грабившая особняки богатых и знаменитых

28.06.2020, 0:15, Новости дня

На этой неделе сотрудники уголовного розыска МВД и их коллеги из подмосковной полиции задержали банду воров, которые обворовывали дорогие загородные коттеджи. Среди пострадавших — солист популярной группы "Ума Турман" Владимир Кристовский.

Вот как, по его словам, действовали преступники. Они проникли на территорию охраняемого коттеджного поселка, отжали стеклопакет и оказались в гостиной музыканта. Осмотревшись, они поднялись по лестнице на третий этаж. Судя по всему, воры не знали, где Кристовский и его супруга хранили ценные вещи. В спальне преступники нашли лишь несколько ювелирных украшений и наткнулись на оружейный сейф. Ни денег, ни золота в нем, разумеется, не оказалось. Зато на нем было послание, которое предусмотрительный Владимир Кристовский оставил перед отъездом на дачу.

"Дорогие воры, в этом сейфе нет ни драгоценностей, ни денег. Не тратьте зря время", — было написано в записке.

Из дома лидера "Умы Турман" налетчикам пришлось уйти практически ни с чем. А уже через два дня их задержали бойцы СОБРа.

Операцию по поимке воров из дома музыканта полицейские разыграли как по нотам. Трое вероятных преступников ранее были судимы. При обыске у них нашли мобильные телефоны, планшеты, инструменты, более 10 сим-карт различных операторов, ювелирные украшения, 15 наручных часов, раскладные ножи и даже отпугиватель собак.

По данным полицейских, на счету задержанных — семь нападений на особняки богатых и знаменитых. В том числе, как пишут СМИ, преступники обчистили дом бывшего прокурора Московской области Александра Аникина, а также ограбили экс-начальника УВД по северо-восточному округу Москвы Сергея Скубака.

Текст:

"Вести. Дежурная часть"



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.06 / CDC: в США зафиксировано 2 275 645 случаев заражения коронавирусом

15.06 / Первый канал занялся поиском сотрудника для «войны против всего зла на свете»

01.05 / Мозаику с изображением Путина убрали из главного храма Минобороны

15.04 / Рубль снизился к доллару

25.04 / Пушкина поддержала лишение титула «Женщина года» ведущей «Орла и решки»

29.04 / Названы самые пожароопасные регионы России

13.05 / Bloomberg – из-за коронавируса в Европе миллионы рабочих-мигрантов вернулись на родину, кто-то — навсегда

21.05 / Рубль вырос к доллару

24.04 / Минздрав заявил о снижении смертности в России

12.05 / В Раде назвали МИД Украины рассадником шизофрении

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска