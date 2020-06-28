В Подмосковье поймана банда воров, грабившая особняки богатых и знаменитых

28.06.2020, 0:15, Новости дня

На этой неделе сотрудники уголовного розыска МВД и их коллеги из подмосковной полиции задержали банду воров, которые обворовывали дорогие загородные коттеджи. Среди пострадавших — солист популярной группы "Ума Турман" Владимир Кристовский.

Вот как, по его словам, действовали преступники. Они проникли на территорию охраняемого коттеджного поселка, отжали стеклопакет и оказались в гостиной музыканта. Осмотревшись, они поднялись по лестнице на третий этаж. Судя по всему, воры не знали, где Кристовский и его супруга хранили ценные вещи. В спальне преступники нашли лишь несколько ювелирных украшений и наткнулись на оружейный сейф. Ни денег, ни золота в нем, разумеется, не оказалось. Зато на нем было послание, которое предусмотрительный Владимир Кристовский оставил перед отъездом на дачу.

"Дорогие воры, в этом сейфе нет ни драгоценностей, ни денег. Не тратьте зря время", — было написано в записке.

Из дома лидера "Умы Турман" налетчикам пришлось уйти практически ни с чем. А уже через два дня их задержали бойцы СОБРа.

Операцию по поимке воров из дома музыканта полицейские разыграли как по нотам. Трое вероятных преступников ранее были судимы. При обыске у них нашли мобильные телефоны, планшеты, инструменты, более 10 сим-карт различных операторов, ювелирные украшения, 15 наручных часов, раскладные ножи и даже отпугиватель собак.

По данным полицейских, на счету задержанных — семь нападений на особняки богатых и знаменитых. В том числе, как пишут СМИ, преступники обчистили дом бывшего прокурора Московской области Александра Аникина, а также ограбили экс-начальника УВД по северо-восточному округу Москвы Сергея Скубака.

Текст:

"Вести. Дежурная часть"