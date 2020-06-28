 

Этап “Формулы-1” в России может пройти со зрителями

28.06.2020, 0:15, Новости дня

Генеральный директор компании "Росгонки" Алексей Титов рассказал о подготовке к проведению российского этапа "Формулы-1", который должен пройти в Сочи с 25 по 27 сентября.

"Гран-при России? Пока все без изменений. Мы планово готовимся к мероприятию. Ожидаем, что все пройдет в ранее запланированные даты, – сообщил Титов в эфире радиостанции "Маяк". – Очень тесно работаем со всеми заинтересованными министерствами и ведомствами для того, чтобы этап прошел в привычном для всех формате – со зрителями, с развлекательной программой и другими атрибутами, присущими этой гонке".

Напомним, старт сезона "Формулы-1" состоится в начале июля без зрителей. Первый этап пройдет с 3 по 5 июля в Австрии. Второй этап также примет "Ред Булл Ринг", но уже с 10 по 12 июля. После чего "Формула-1" переедет в Венгрию (17-19 июля). 

Изначально сезон "Формулы-1" должен был начаться в марте, но этого не произошло из-за вспышки коронавирусной инфекции COVID-19.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.05 / В ФСБ заявили о беспрецедентных мерах на границе из-за коронавируса

22.04 / Кеннет Яловиц: возобновление отношений между Вашингтоном и Минском на уровне послов – хороший знак

08.05 / ООН призывает выделить больше средств на помощь бедным странам в борьбе с коронавирусом

17.06 / Стоимость ремонта «Адмирала Кузнецова» после пожара оценили в 251 млн рублей

21.04 / Россия сняла санкции с двух украинских бизнесменов

14.06 / В бразильском Сан-Паулу на кладбищах выкапывают останки умерших, чтобы освободить место для жертв COVID-19

19.04 / Германия призвала Китай прояснить обстоятельства вспышки коронавируса

03.06 / Врачебное сообщество ОНФ поддержало оскорбленного Навальным Лео Бокерию

03.05 / Шредер призвал к отмене антироссийских санкций

30.04 / “Политическая шизофрения? Это хороший термин”. Арахамия о спам-поправках к “антиколомойскому” закону

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска