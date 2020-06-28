Стефанчук о Шмыгале: Он везде

28.06.2020, 0:10, Новости дня

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль много делает для страны. Об этом первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил “Радіо Свобода” в интервью, которое было опубликовано 27 июня.

“Я лично с очень глубоким уважением отношусь к нашему премьер-министру. Я считаю его действительно человеком, который очень много делает для Украины. Он, возможно, менее публичен, но реально человек, который по 24 часа в сутки не вылезает из Кабмина. Он везде. А он работает. У него, возможно, нет времени на какой-то пиар, но он реально такой трудоголик, он пользуется поддержкой президента Украины, подавляющего большинства фракции”, – сказал он.

Вице-спикер Рады считает, что отсутствие поддержки народными депутатами программы действия правительства Шмыгаля не было связано с качеством самой программы.

“Видимо, были другие мотивы, связанные с тем, предоставлять иммунитет, не предоставлять, чем с тем, хорошая программа или плохая. Поэтому это такое было принято решение. Никакого настойчивого не было побуждения всех. Но президент говорил, он просил поддержать, но фракция проголосовала так, как она проголосовала”, – отметил Стефанчук.

Правительство Шмыгаля было сформировано 4 марта, но Рада начала рассматривать его программу только в июне. Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков говорил, что парламент не смог рассмотреть документ вовремя из-за эпидемии коронавируса.

Первый вариант программы правительство утвердило в апреле и направило ее на рассмотрение Рады. Соответствующий проект постановления №3330 был зарегистрирован в парламенте 13 апреля. 4 июня по итогам рассмотрения Рада отправила документ на доработку. Тогда о неудовлетворительном качестве программы говорили представители как оппозиции, так и монобольшинства. Некоторые депутаты называли первый вариант программы “рефератом”, в котором нет ни одной цифры. Затем правительство внесло в него изменения, обновленный проект программы Кабмин утвердил на заседании 12 июня.

Профильный комитет по вопросам экономического развития на заседании 17 июня программу не поддержал и рекомендовал депутатам определиться уже во время голосования в сессионном зале. Во время обсуждения программы в зале часть фракций и групп ее раскритиковали. В частности, с критикой программы выступили фракции “Европейская солидарность”, “Батьківщина”, “Голос”, “Оппозиционная платформа – За жизнь”, группа “Партия “За майбутнє”.