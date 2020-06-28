“Разочарование усилилось во время эпидемии”. Шлосберг считает, что россияне устали от Путина. Видео

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28.06.2020, 0:10, Новости дня

25 июня в России началось голосование по поправкам в конституцию РФ, которые инициировал президент страны Владимир Путин. Онлайн-голосование будет проводиться с 10.00 25 июня до 20.00 30 июня.

20 января 2020 года Путин внес проект закона о поправках к конституции РФ на рассмотрение Госдумы. Он был единогласно принят в первом чтении 23 января.

В документе, в частности, предлагается исключить возможность занимать пост главы государства больше двух сроков, закрепить приоритет конституции над международным правом, а также расширить полномочия Конституционного суда. 11 февраля комитет Госдумы РФ утвердил поправки к конституции, в случае принятия которых Путин после ухода с поста президента пожизненно будет оставаться членом Совета Федерации.

Путин также предложил поправку, которая предусматривает формирование главой государства Госсовета “в целях обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти”.

Ряд экспертов считают, что таким образом российский лидер пытается решить проблему сохранения власти после 2024 года, когда заканчивается его очередной президентский срок. Путин является президентом РФ с 2000 года с небольшим перерывом. По действующей конституции, он не может баллотироваться на должность главы Кремля в 2024 году.

видео

Видео: Shuster online / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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