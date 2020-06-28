С собачьим билетом

28.06.2020, 0:08, Разное

38 щенков на рейсе Киев — Торонто погибли от удушья. Их везли на продажу.

13 июня авиакомпания МАУ погрузила на борт рейса PS1241 Киев — Торонто более 500 щенков. В 300 контейнерах для перевозки. Это значит, что в большинстве клеток щенки летели по двое. При погрузке рейса в аэропорту Борисполь температура воздуха +31 градус. На фото очевидцев клетки стоят на поддонах большими партиями, составлены одна на одну рядами. Многоярусные конструкции обмотаны и связаны между собой. Клетки, находящиеся в средних рядах, закрыты со всех сторон другими клетками с мечущими животными — они лишены доступа к воздуху. Погрузка длится долго, ряды контейнеров стоят под палящим солнцем.

Тридцать восемь щенков прибыли в Канаду мертвыми. Сотрудники ветеринарной службы CFIA аэропорта Торонто зафиксировали, что смерть наступила от удушья. Выжившие животные пережили чудовищные мучения.

Канадская сторона официально подтвердила, что щенки погибли во время погрузки в Киеве и непосредственно на борту самолета, в Торонто они прибыли уже мертвыми. 19 июня Канада запретила перевозку животных на рейсах украинских авиалиний.

Щенки летели в Торонто для коммерческой перепродажи. Их целыми пометами отправили недобросовестные заводчики-«разведенцы».

Обычно животных не перевозят такими крупными партиями. Но из-за карантина и отмены большинства рейсов на «щенячьих фермах» накопилось очень много пометов, запланированных на зиму и весну. Как только появилась возможность, «разведенцы» решили отправить всех скопом.

Погибшие щенки. Фото: facebook.com/andrey.veretennikov.12

Перевозка одного животного в багажном отделении стоит около ста евро, но в некоторых авиакомпаниях оплата считается за место багажа, а не за голову. Или можно договориться в особом порядке, чтобы так посчитали.

Чтобы больше заработать на продаже, владельцы щенячьих ферм упаковали по два щенка в клетки.

Так перевозка всей партии стоила порядка тридцати тысяч евро, а не пятидесяти, как если бы каждый щенок летел согласно правилам перевозки в отдельном контейнере, где он должен иметь возможность встать, не касаясь стенок клетки, и свободно развернуться.

На фото видны клетки, сложенные в несколько рядов. В них перевозили собак. Фото: facebook.com/andrey.veretennikov.12

Представители Международных авиалиний Украины опубликовали на сайте и в социальных сетях соболезнования о случившемся и сообщили, что пытаются выяснить, что стало причиной трагедии. Перевозка животных на рейсах авиакомпании, выполняющихся на «Боингах-767», временно прекращена.

Причин трагедий несколько. Первая и самая глобальная — практика оптовой перепродажи щенков из украинских питомников и щенячьих ферм за границу.

Среди пятисот перевозившихся щенков было больше двухсот породы французский бульдог. Эта достаточно популярная коммерческая порода, она относится к группе брахицефалов. Это собаки с особым строением черепа, плоской мордой, короткой переносицей. Все это затрудняет процесс дыхания. Жара, стресс, перепады давления — все это опасно для их жизни, потому что провоцирует недостаток кислорода.

Большинство авиаперевозчиков по всему миру вообще не принимают собак из этой группы пород на борт — они очень часто гибнут во время перевозки.

Средняя цена щенка французского бульдога в Украине — 500 долларов США, в Канаде — 2500 долларов США. Существует целая сеть посредников, которые скупают щенков у недобросовестных или доверчивых заводчиков. Они договариваются с таможенными брокерами об оформлении и доставке щенков, подготавливают документы, часто поддельные, через подставных проплаченных ветеринаров.

Также на месте решают вопросы с представителями авиакомпании и экономят на всем, в том числе на оплате отдельных контейнеров для каждого животного. Однако гибель щенков совсем не в их интересах.

Стенд авиакомпании «Международные авиалинии Украины» в аэропорту «Борисполь» в Киеве. Фото: РИА Новости

Теневой бизнес спекулянтов и перекупщиков существует в том числе благодаря недобросовестным перевозчикам, которые соглашаются брать на борт большие партии животных, провозить их с нарушением техники безопасности и правил перевозки, которые и были приняты, чтобы сохранять жизнь и здоровье домашних любимцев. Вне зависимости от того, кто именно сдает собаку или кошку в багаж, летит ли она с любимыми хозяевами на море или для продажи в другую страну, животное должно быть в безопасности.

Примеры халатного и жестокого обращения с кошками и собаками во время перевозки не редкость и среди российских авиаперевозчиков. «Новая» уже писала о скандале на рейсе «Аэрофлота» в январе этого года, где получили тяжелые травмы две кошки, одна из которых умерла от полученных во время транспортировки в багажном отделении травм.

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А два дня назад прокуратура начала проверку сообщений о травмировании двух собак на рейсах «Аэрофлота». Об этом сообщили «РИА Новости» в пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

Одна из собак получила травмы морды, челюсти и зубов на рейсе Москва — Симферополь. По прилете владелица получила клетку со своей собакой в крови. Вторая собака, жительницы Брянска Ирины Павловой, прилетела из Петропавловска-Камчатского в Москву в испачканной в грязи в клетке с выбитой дверцей. Собака получила серьезные травмы от сильного удара головой и полностью ослепла на один глаз.

Представители авиакомпании «Аэрофлот» не обнаружили нарушений при транспортировке.

Анастасия Егорова

руководитель направления «Волонтеры России»