Коломойский потребовал открыть дело против Порошенко

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28.06.2020, 0:08, Новости дня

В связи с информацией из книги экс-советника президента США Джона Болтона украинский бизнесмен Игорь Коломойский потребовал открыть дело против экс-президента Украины Петра Порошенко.

Коломойский написал заявление на имя генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой, потребовав открыть уголовное дело о злоупотреблении влиянием, передает УНИАН.

Последняя глава Болтона («Конец идиллии») полностью посвящена Украине.

Коломойский указывает, что Болтон описал свой первый официальный визит на Украину в 2018 году. Указывается, что «уже на первой официальной встрече тогдашний президент Петр Порошенко попытался привлечь американскую делегацию на свою сторону» в связи с предстоящими выборами.

Позднее Порошенко выразил желание желании купить больше американского оружия, а также попросил Болтона о поддержке со стороны США предвыборной кампании. Болтон пишет, что Порошенко «также выдвинул ряд других просьб», на которые Болтон «отреагировал», но в поддержке отказал.

По его мнению, «на самом деле» Порошенко «хотел санкций против Игоря Коломойского», который «поддерживал Юлию Тимошенко», считавшуюся тогда «главным соперником Порошенко».

Коломойский отметил, что Болтон не исключил возможность выполнить желание Порошенко.

Коломойский считает, действия Порошенко нарушили закон и повлекли значительный моральный ущерб для олигарха.



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