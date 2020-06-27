 

Беглов поздравил выпускников на празднике «Алые паруса» в Петербурге

27.06.2020, 23:48, Новости дня

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов на празднике «Алые паруса» поздравил выпускников школ.

Он обратился к выпускникам, которые пришли на праздник, а также ко всем, кто смотрит онлайн-трансляцию. Беглов отметил, что школьники входят во взрослую жизнь. Глава города пожелал, чтобы та была счастливой, пишут «Невские новости».

Он процитировал Александра Грина: «Я понял одну нехитрую истину. Она в том, чтобы делать так называемые чудеса своими руками». По словам Беглова, «Алые паруса» являются праздником для всех выпускников и настоящими чудесами в телевизионном формате. 

Беглов пояснил, что праздник перенесли «из Невы в акваторию Финского залива, чтобы каждый смог увидеть красоту современного Санкт-Петербурга». Он отметил, что «технологии вмиг переместят вас из одной точки в другую».

Беглов заявил, что если выпускники загадают желание, когда увидят бриг «Россия», оно обязательно сбудется.

Губернатор Санкт-Петербурга пожелал им удачи, попутного ветра, хороших друзей.

«В добрый путь!» – сказал он.

Напомним, глава российского государства Владимир Путин также поздравил выпускников школ и вузов.



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