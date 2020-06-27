 

Эксперт The Hill – на саммите G7 остро не хватает «Арктической пятёрки»

27.06.2020, 23:40, Новости дня

Дональд Трамп объявил о своем желании пригласить на саммит G7, который состоится в 2020 году, Австралию, Южную Корею, Индию и Россию, однако этого недостаточно, считает научный сотрудник Института безопасности в Арктике и адъюнкт-профессор международных исследований в Университете Сидарвилла Глен Дюрр. Как пишет он в статье для издания The Hill, на саммит следует пригласить также и страны «Арктической пятёрки», поскольку без международной правовой инфраструктуры управление ценными ресурсами региона превратится в клановые захваты власти и хаос.


Reuters

Недавно Дональд Трамп объявил о своём желании пригласить на саммит G7, который состоится в 2020 году, Австралию, Южную Корею, Индию и Россию. Как считает доктор философии, научный сотрудник Института безопасности в Арктике и адъюнкт-профессор международных исследований в Университете Сидарвилла Глен Дюрр, это — долгожданное и крайне необходимое расширение «Большой семёрки», однако этого недостаточно. 

Как пишет эксперт в статье для The Hill, на саммит следует пригласить «Арктическую пятёрку», состоящую из действующих членов «Большой семёрки» Канады и США, а также Норвегии, Дании и России. Арктика является быстро развивающейся ареной международного сотрудничества и международных споров, в отношении которой могут возникнуть важные экономические и экологические вопросы. G7, уверен Дюрр, следует активнее обсуждать этот регион, поскольку именно для осуществления контроля в подобных ситуациях и была создана «Большая семёрка».

«В «Большой семёрке» обсуждается целый ряд вопросов, выходящих за рамки ограниченного круга задач «Арктической пятёрки». Без международной правовой инфраструктуры управление ценными ресурсами Арктики превратится в клановые захваты власти и хаос. Регулярно (возможно, раз в два года) приглашая «Арктическую пятёрку» к обсуждению и переговорам, G7 сможет контролировать регион при поддержке ключевых игроков из числа стран Арктики», — пишет автор статьи.

Он также добавляет, что привлечение «Арктической пятёрки» к работе в формате «Большой семёрки» имеет решающее значение для регулярного и надлежащего урегулирования споров и управления ресурсами в заполярной Арктике. Если не будет создана международная инфраструктура такого рода, арктические страны будут брошены на произвол судьбы, и им ничего не останется, кроме как заботиться о себе самостоятельно.



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