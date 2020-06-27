 

Independent – Джонсон пообещал конструктивный диалог с Брюсселем, но не исключил и «жёсткого» разрыва с ЕС

27.06.2020, 23:40, Новости дня

Во время телефонного разговора со своим польским коллегой британский премьер-министр вновь повторил, что его страна может выйти из ЕС без торговой сделки. Вместе с тем Борис Джонсон пообещал, что Лондон постарается вести «конструктивные» переговоры с Брюсселем, пишет The Independent.


Reuters

Борис Джонсон подтвердил, что готов приступить к реализации брексита без сделки, если Лондону и Брюсселю не удастся договориться о торговле и безопасности. Об этом британский премьер-министр заявил во время переговоров с польским коллегой Матеушом Моравецким, пишет The Independent.  

Примечательно, что Джонсон высказал своё мнение всего за несколько дней до того, как Соединённое Королевство должно определиться с продлением переходного периода для соглашений после брексита, который должен завершиться в конце декабря. Глава правительства уже формально уведомил ЕС, что не станет брать отсрочку для переговоров.

Джонсон пообещал, что Великобритания будет вести «конструктивные» переговоры тет-а-тет, которые возобновятся в понедельник. Но он повторил, что его страна может выйти на «австралийских условиях», то есть без торгового соглашения.

У Австралии в настоящий момент нет соглашения о свободной торговле с ЕС. Но в 2018 году её власти начали переговоры, чтобы попытаться обеспечить «амбициозную и всеобъемлющую» сделку, поясняет издание.

Накануне канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Великобритании придётся принять последствия подхода Джонсона к брекситу. Его реализация, вероятно, приведёт к снижению торговых связей с Европой.

«Британское правительство во главе с премьер-министром Борисом Джонсоном хочет определить для себя, какие отношения будут с нами после выхода страны (из ЕС. — ИноТВ). В таком случае ему, конечно, придется смириться с последствиями, то есть с менее тесно взаимосвязанной экономикой», — сказала Меркель.

 



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