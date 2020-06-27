 

Медики рассказали о способах, позволяющих быстрее уснуть

27.06.2020, 23:30, Разное

Медики рассказали о способах, позволяющих ускорить процесс засыпания. С их помощью можно справиться с бессонницей.
Медики советуют за 40 минут до сна отключить все гаджеты, чтобы не перегружать мозг информацией. Это поможет быстрее расслабиться. За 2 часа до отдыха можно сделать небольшую разминку или немного пройтись пешком, чтобы наполнить тело кислородом. Ужинать необходимо не позднее, чем за 120-60 минут до сна, чтобы организм успел переварить пищу и смог полноценно «отключиться». Очень важную роль для качества отдыха играет освещение в спальне. Медики рекомендуют избегать яркого света, лучше спать в абсолютной темноте или с мягким ночником. Это позволит организму вырабатывать гормон мелатонин, необходимый для полноценного отдыха.

Для быстрого засыпания можно сделать простое упражнение: на протяжении минуты плавно переводить взгляд справа налево, не фокусируясь на определенных объектах. Тогда возникнет ощущение усталости глаз, как будто после долгого чтения, и появляется сонливость. Медики предупреждают, с осторожностью необходимо использовать такой метод людям, имеющим проблемы с вестибулярным аппаратом, поскольку подобные движения могут вызвать головокружение.



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