Принстонский университет отрекся от президента США Вильсона из-за расизма

27.06.2020, 23:08, Новости дня

Из названий факультета и колледжа Принстонского университета исключено имя 28-го президента США Вудро Вильсона, сообщил ректор Кристофер Айсгрубер.

Как сообщил ректор, совет попечителей решил, что «расистские взгляды и политика Вильсона делают его имя неподходящим для факультета общественных и международных отношений». Также имя 28-го президента США сочли «неподходящим» для «жилого здания колледжа», передает ТАСС.

Айсгрубер отметил, что их «преподаватели, студенты и выпускники должны решительно выступать против расизма во всех его проявлениях».

Он признал, что именно Вильсон «превратил Принстон из сонного колледжа в ведущий исследовательский университет», а нынешние достижения университета «во многом стали результатом ведущей роли, сыгранной Вильсоном». Также Айсгрубер напомнил, что Вильсон «получил Нобелевскую премию мира».

Ректор сказал, что факультету и зданию колледжа было присвоено имя политика «вне зависимости от его расизма или, скорее, даже вопреки ему».

Как сообщил Айсгрубер, он понимает, что некоторым решение об исключении имени Вильсона может показаться слишком суровым.

Принстонский университет входит в элитную ассоциацию восьми частных американских вузов – «Лигу плюща».

Напомним, после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от действий полиции в США начались погромы и протесты.

В Сан-Франциско демонстранты снесли памятники экс-президенту США Улиссу Гранту. Власти Нью-Йорка одобрили предложение Музея естественной истории о демонтаже памятника президенту США Теодору Рузвельту.