Неизвестные хакеры попытались атаковать систему онлайн-голосования

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27.06.2020, 23:05, Новости дня

Вечером в субботу, 27 июня, зафиксирована попытка атаки на систему онлайн-голосования по поправкам к Конституции через сервис наблюдателя.

Сбоя в системе не было, перерыва в голосовании также не было, поэтому все голоса избирателей будут учтены, заверил начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства столицы Артем Костырко.

Он уточнил, что попытка атаки на блокчейн через ноду наблюдателя была предпринята в 21:12 московского времени. Из-за этого сейчас введен режим повышенной безопасности.

"После того как специалисты по информационной безопасности проведут необходимую работу, доступ к ноде наблюдателя будет восстановлен", — сказал Костырко.

Онлайн-голосование началось 25 июня в 10:00 московского времени, в нем принимают участие жители Москвы и Нижегородской области. По состоянию на вечер 27 июня явка составила 75 процентов, пишет ТАСС.



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