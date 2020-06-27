 

Осенью украинские школы могут перейти на дистанционное обучение – Данилов

27.06.2020, 23:00, Новости дня

В связи с эпидемией коронавирусной инфекции часть украинских школ может осенью перейти на дистанционное обучение, заявил 27 июня на совещании с участием президента Владимира Зеленского секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Об этом проинформировал сайт главы государства.

“Данилов заявил, что существует вероятность того, что осенью большинству украинских школ придется перейти на дистанционное обучение, поэтому уже сегодня должны быть подготовлены соответствующие технические возможности”, – говорится в сообщении.

Присутствовавший на совещании министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил об ухудшении эпидемической ситуации в стране. В частности, число госпитализированных с COVID-19 за последний месяц выросло в три раза.

Первый случай коронавирусной инфекции в Украине был подтвержден 3 марта, с 12 марта в стране был введен карантин, в том числе в школах. С 11 мая правительство начало отменять строгие ограничения, а 22 мая был введен так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять ограничительные меры при улучшении эпидемической ситуации.

С конца мая – начала июня в Украине наблюдается резкий скачок выявленных за сутки случаев COVID-19. С 11 июня суточный прирост не опускался ниже 648 случаев, а 26 июня достиг абсолютного максимума с начала эпидемии – за сутки диагноз подтвердили у 1109 человек.

По состоянию на 27 июня в стране подтверждено более 42 тыс. случаев инфицирования (943 за последние сутки), 18,7 тыс. пациентов выздоровели, 1110 скончались.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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