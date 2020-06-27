 

В Свердловской области напали на съемочную группу Ксении Собчак

27.06.2020, 22:56, Разное

В Свердловской области в Среднеуральском женском монастыре напали на съемочную группу телеведущей Ксении Собчак. Об этом она сама сообщила в своем телеграм-канале.

Телеведущая отметила, что избиты два человека, уточнив позже, что это режиссер Сергей Ерженков и послушник монастыря по имени Филипп. По словам Собчак, ее толкнули так, что она упала, и держали, пока били Ерженкова. «Полиция вызвана. Все сьемки избиения забрали. Камеру отобрали  здоровенные бугаи», — рассказала она.

Собчак рассказала, что они находятся в монастыре для расследования истории, рассказанной Филиппом. Послушник сообщил телеведущей, что над ним издевались в монастыре, когда он был подростком.

Позже Собчак рассказала, что она вместо со съемочной группой делала расследование про схиигумена Сергия, который занял монастырь со своими сторонниками. «Помимо призывов отрицать пандемию,мы расследовали издевательства над детьми. У нас несколько разных показаний бывших послушников, которые свидетельствуют что их избивали когда они были подростками в качестве "наказания" за провинности», — утверждает она.

При этом представитель схиигумена Всеволод Могучев со слов очевидцев рассказал 66.ru, что Собчак сама спровоцировала конфликт, попытавшись проникнуть в монастырь. «Представьте: на территорию, где вы ведете молитвенный образ жизни, врывается светская дама и устраивает провокации. Какой реакции она ждала? Не думаю, что ее кто-то бил», — пояснил Могучев.

Сергию запретили проводить службы, читать проповеди и совершать церковные обряды.

Источник: Новая газета



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