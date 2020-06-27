Отражена попытка атаки на систему онлайн-голосования по поправкам в Конституцию

27.06.2020, 22:48, Новости дня

Хакеры предприняли попытку атаки на систему онлайн-голосования по поправкам в Конституцию, сообщил глава управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко.

В 21.12 мск «совершена попытка атаки на блокчейн через ноду наблюдателя». Введен «режим повышенной безопасности». Отмечается, что «перерыва в голосовании не было», передает ТАСС.

Костырко сообщил, что «все голоса находятся в службе гарантированной доставки, то есть будут записаны в блокчейн».

Специалисты по информационной безопасности «проведут необходимую работу», после этого «доступ к ноде наблюдателя будет восстановлен».

Позднее Костырко сообщил, что «все восстановлено, все работает», «нода наблюдателя открыта в интернет, можно наблюдать», передает РИА «Новости».

«Попытка успешно отражена», – сказал он, отметив, что «злоумышленники пытались через ноду наблюдателя получить доступ к бюллетеням».

Напомним, явка по электронному голосованию достигла 75%. Онлайн-голосование началось в четверг в 10.00 мск, в нем принимают участие жители Москвы и Нижегородской области.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходит в РФ с 25 июня по 1 июля. Причем 1 июля будет выходным днем.