У дельфинов была обнаружена способность к социальному обучению

27.06.2020, 22:20, Новости дня

Международная группа ученых установила, что дельфины могут обучаться полезным навыкам у сородичей-сверстников.

Во время нового исследования специалисты заметили, что дельфины во время наблюдения за более умелыми сородичами пользовались их тактикой охоты. Животные учились поднимать раковины на морскую поверхность и прямо в рот вытряхивать рыбу или другую добычу.

Ранее считалось, что дельфины-афалины способны обучаться новой тактике добычи пищи только от матери. Но выяснилось, что животные могут пользоваться тонкостями тактики охоты и от других членов стаи. Как показало исследование, навыки кормового поведения дельфинов перенимаются в кругу членов стаи. Такое открытие, по словам ученых, стало для них неожиданным.