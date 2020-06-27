Ученые совершили прорыв в лечении гипертонии

27.06.2020, 22:20, Новости дня

По словам ученых, употребление трансгенного риса влияет на изменение кровяного давления. Эксперты убеждены, что в будущем ложка особенного риса сможет понизить артериальное давление.

Известно, что для лечения гипертонии применяются ингибиторы АПФ, которые нацелены на ангиотензинпревращающий фермент. Такие препараты могут вызывать головную боль, кожную сыпь, сухой кашель и почечную недостаточность. Природные ингибиторы АПФ, которые присутствуют в молоке, рыбе, яйцах, мясе и растительной пище, имеют меньше побочных эффектов. Ученые приняли решение генетически модифицировать рис, в котором они отметили высокую производительность пептидов.

Во время исследования специалисты провели эксперимент на грызунах с гипертонической болезнью. После лечения мукой из трансгенного риса в течение пяти недель самочувствие крыс значительно улучшилось.