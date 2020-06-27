 

Медики назвали способы снижения высокого давления без лекарств

27.06.2020, 22:17, Разное

Медики рассказали о методах снижения высокого артериального давления без лекарств. Специалисты предупреждают, каждый раз не стоит их использовать, чтобы не навредить здоровью.
Высоким давлением является верхняя отметка тонометра в 140 мм, а нижняя – от 90. В случае наличия таких показателей не следует заниматься самолечением, а нужно обратиться к врачу. В некоторых случаях можно пользоваться так называемыми «аварийными» методами снижения давления. Первым из них медики называют глубокое дыхание, позволяющее снизить уровень стресса. Благодаря повышенному количеству кислорода активизируется приток крови и расширяются сосуды, что приводит к нормализации давления. Необходимо делать по несколько глубоких вдохов и выдохов, длящихся не менее 5 секунд. Опускание рук на несколько минут в умеренно холодную воду поспособствует снижению частоты сердечных сокращений. Расширить сосуды можно также с помощью горячей ванночки для рук или ног. Успокоиться и снять стресс поможет мятный чай и валериана.

Компрессы из яблочного уксуса также эффективны для снижения высокого давления. Смоченную ткань необходимо поместить на стопы на 15 минут.



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