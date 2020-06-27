 

“Ростов” переиграл “Арсенал” в матче чемпионата России

27.06.2020, 21:53, Новости дня

В матче 24-го тура российской премьер-лиги "Ростов" на поле домашней арены обыграл тульский "Арсенал" со счетом 2:1. Для "оружейников" это поражение стало четвертым кряду.

У победителей встречи голами отметились Павел Мамев и Алексей Ионов, забившие мячи на 1-й и 17-й минутах соответственно, а у гостей единожды на 58-й минуте отличился Евгений Луценко.

"Ростов" с 41 очком поднялся на третье место в турнирной таблице, а "Арсенал" расположился на девятой строчке, имея в активе 28 очков. В следующем туре подопечные Валерия Карпина 1 июля примут "Краснодар", а "пушкари" в тот же день дома сыграют с "Ахматом".



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