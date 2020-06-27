“Вести в субботу” разобрались в тайнах парада 1941-го

27.06.2020, 21:53, Новости дня

"Вести в субботу" получили от ФСО схему Сенатского (ныне — президентского) корпуса Кремля и всего Кремля 1941 года, когда к Москве рвались немцы. На ней — крыши дворцов Кремля не зеленые, а чуть ли не оранжевые. Но как ни вглядывайся даже и в цветную съемку Парада Победы 1945-го, на ней вы такого не увидите. Все правильно — к тому времени Кремль очистили от камуфляжа. Но где бы все-таки посмотреть, как он выглядел во время войны?

Съемка парада 7 ноября 1941 года, когда враг стоял у самых ворот первопрестольной, есть только черно-белая. В принципе, и она приоткрывает кое-какие тайны. Например, многие знают, что речь Сталина была записана потом отдельно. Вот почему из его рта не идет пар. По этой же причине опять же снятые потом солдаты якобы слушают Сталина, но на их шапках и плечах нет снежинок. А на реальной съемке все припорошено.

Но, кажется, до сих пор никто не обращал на еще одну деталь. На реальной съемке въезжает на площадь грузовик. Въезжает и въезжает. Но что это за роспись на Кремлевской стене?

– Василий Блаженный тоже был раскрашен в маскировочные цвета: серый, светло-серый, темно-серый и черный.

– То есть в этом смысле черно-белая хроника, как ни странно, как раз верная?

– Несомненно.

Сергей Девятов — советник директора ФСО РФ, доктор исторических наук, профессор, страстный знаток истории Кремля, который еще прислал нам архивные документы, как, наоборот, цветной, невидимой с воздуха стала тогда белая обычно колокольня Ивана Великого, а яркими пятнами совсем не кремлевской гаммы покрылись стены и крыши. Кроме того, на немецкой аэрофотосъемке видно, что вместо Красной площади возникла тогда городская застройка.

– С воздуха казалось, что она застроена?

– Да, — рассказал Сергей Девятов.

– Даже казалось, что это не она.

– Что это — квартал. На Красной площади стоял двухэтажный дом с мезонином. То же самое было сделано в Кремле, так же раскрасили Ивановскую площадь, низ Тайницкого сада.

– Я знаю, что на Иване Великом был Центр управления противовоздушной обороны, а штаб был в Царе-колоколе. А вот здесь?

– А здесь стоял 14-й корпус.

Вот он тот корпус, где работали Совет министров и Президиум Верховного Совета СССР. Сейчас на том месте — клумбы. Они повторяют контуры церквей Чудова и Вознесенского монастырей, стоявшие на этом месте до советской власти.

Эти храмы за кремлевской стеной видны на дореволюционных фотографиях. Но на немецкой аэрофотосъемке 1941 года как будто теряется и 14-й корпус, который снесли намного позже. В чем секрет?

Итак, вновь хроника парада 1941-го, когда на один день с площади убрали дома-муляжи, но раскраска-то осталась. Нам нужен ракурс на солдат на фоне ГУМа с его узнаваемыми полукруглыми окнами.

Исторический факт: в 1941 году из соображений безопасности парад перенесли на два часа пораньше. Но съемочную группу забыли предупредить. Поэтому, когда операторы сюда примчались уже посреди парада, снимали в сторону ГУМа; там даже кое-где видны его полукруглые окна. Но однажды камера все-таки развернулась. Когда это произошло, открылся вид, какого сейчас уже и не увидишь.

Это как раз 14-й корпус. Если приглядеться, видно, что и его фасад раскрашен. Только так, мельком, этот вид вошел в фильм не только потому, что операторы опоздали, но и потому, что все остальное, снятое ими, явно прошло через руки военных цензоров. А они не хотели, если фильм будет захвачен немцами, чтобы те бы поняли, в чем обман.

А на еще одном фото видно, что и со стороны Москва-реки Кремль расписали под городскую застройку.

"Через неделю после начала войны комендант Кремля генерал Спиридонов написал наверх служебную записку о том, что необходимо обеспечить маскировку Московского Кремля. Сроки были весьма сжатые. К работе был привлечен наш замечательный архитектор академик Борис Иофан", — отметил Сергей Девятов.

Еще одна аэрофотосъемка Москвы, но еще начала 30-х годов. Смотрим внимательно. Вот такое творение того самого Бориса Иофана, как жилой правительственный комплекс, известный как Дом на набережной. А напротив него Иофаном должен был быть воздвигнут грандиозный Дворец Советов. Его строительство было заморожено с началом войны. Но под его строительство был взорван храм Христа Спасителя, который еще есть на снимке с воздуха начала 30-х. И вот с началом войны Иофан получает задание спасать то, что нельзя было дать снести врагу.

И вновь Кремль. Большой Кремлевский дворец (БКД). Когда 22 июля 1941-го немцы бомбили Москву впервые, дворец был как на ладони. Вспомним, как недавно мы ходили по его подземельям. Там нас поджидала наша провожатая по дворцу Анастасия Павлова, научный сотрудник БКД.

– Страшно подумать, какая информация идет по этому кабелю. Мы не будем спрашивать.

– Действительно, лучше не надо, — сказала Павлова.

– А вниз еще этажей двадцать?

– Это секрет.

В первую же бомбежку был перебит тот кабель, что шел из Кремля на Лубянку, в НКВД. А из зданий больше всего пострадал Арсенал, а также окрестности.

– Был разрушен так называемый малый ГОН — сталинский гараж особого назначения. Там были три машины, но кортеж сталинский находился в тот момент на Волынском. Три бомбы упали на Красную площадь, падали в Тайницком саду, — пояснил Сергей Девятов.

– А здесь стояла батарея, насколько я знаю.

– Две батареи.

– Именно в этом саду?

– Да, здесь стояли две батареи, как раз на обрезе этого сада, и там была крупнокалиберная зенитная батарея.

Именно среди зенитчиков были жертвы. А бомбы попали и в тот самый БКД. К счастью, не взорвалась та, что угодила в Георгиевский зал, где, кстати, только во время недавнего ремонта наконец-то устранили дефекты паркета после бомбежки.

После такого под городскую застройку закрасили уже и БКД. Еще до этого выключили подсветку башен и звезд. И занялись окрестностями Кремля.

– Был еще один признак, по которому могли наводиться самолеты на Кремль. Дело в том, что с той стороны Москва-реки проходит Обводной канал еще XVIII века, — рассказал Сергей Девятов.

– Такой остров получается.

– Да, получается длинный остров.

– Его видно, он узнаваемый.

– Москва-река раздваивается. Вот туда были загнаны баржи и тоже раскрашены.

В итоге немцы пролетали над центром и сбрасывали бомбы над другим местом, где Москва-река раздваивается, в далеком и малонаселенном тогда Нагатино.

Но центр обезопасили дополнительно: не только крыши, но и мостовые покрыли трехмерной раскраской под якобы дополнительные здания. А еще, конечно, подтянули к центру и подняли над ним аэростаты.

– Кстати, на Кремль не упал один из аэростатов воздушного заграждения. Он упал между Кутафьей и Троицкой башнями, — отметил Сергей Девятов.

– Сам по себе или в результате попадания самолета?

– Нет, в него попал немецкий самолет, который упал на Вшивой горке, там, где сейчас высотка на Котельнической набережной. А аэростат рухнул в Александровский сад. Полтора часа его убирали.

Сбитый немецкий самолет выставили не всеобщее обозрение. Одно из фото позволяет понять еще кое-что. На нем — еще никакой не перекрашенный Большой театр. Такой же он и сейчас. Но тогда, видя, как хорошо камуфляж и прочие оптические эффекты защищают Кремль, было решено распространить опыт и на остальной город. Вот почему Москва пострадала не так сильно. Столица сохраняла маскировку до лета 1942 года.

А в июне 1945-го Москва проводила уже Парад победителей. К тому времени и стены Кремля почистили, и с Красной площади вывезли все дома-муляжи, а на городских зданиях восстановили довоенный декор. В частности, на ведущей к Кремлю улице Горького — статую, которая в годы войны могла быть еще одним ориентиром для немцев. Но вскоре ее опять убрали. Впрочем, это уже другая история.