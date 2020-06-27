 

В Киеве мужчина залез на крышу поезда и загорелся, очевидцы сняли видео

27.06.2020, 21:50, Новости дня

На Центральном железнодорожном вокзале Киева загорелся человек, инцидент произошел вечером 26 июня. Об этом сообщает департамент коммуникаций столичного управления Национальной полиции.

Экстренные службы и следственно-оперативная группа отдела полиции увидели пострадавшего на платформе. Выяснилось, что мужчина залез на крышу поезда и получил поражение током, в результате чего загорелся.

Прохожие и работники полиции потушили пламя. Пострадавшего, уроженца Черновицкой области 1994 года рождения, с ожогами тела немедленно госпитализировали.

Причины случившегося выясняются.

ТСН показала снятые очевидцами кадры инцидента.

ВИДЕОВидео: ТСН / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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