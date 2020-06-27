В Киеве мужчина залез на крышу поезда и загорелся, очевидцы сняли видео
27.06.2020, 21:50, Новости дня
На Центральном железнодорожном вокзале Киева загорелся человек, инцидент произошел вечером 26 июня. Об этом сообщает департамент коммуникаций столичного управления Национальной полиции.
Экстренные службы и следственно-оперативная группа отдела полиции увидели пострадавшего на платформе. Выяснилось, что мужчина залез на крышу поезда и получил поражение током, в результате чего загорелся.
Прохожие и работники полиции потушили пламя. Пострадавшего, уроженца Черновицкой области 1994 года рождения, с ожогами тела немедленно госпитализировали.
Причины случившегося выясняются.
ТСН показала снятые очевидцами кадры инцидента.
ВИДЕОВидео: ТСН / YouTube
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