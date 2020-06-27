 

Похорошела на карантине: Екатерина Климова поделилась своими секретами красоты

27.06.2020, 21:30, Разное

Екатерина Климова в эфире программы «На дачу» с Натальей Барбье поделилась своими секретами молодости. Актриса похорошела в период карантина, и имеет сияющий свежий вид.
Екатерина Климова пояснила о пребывании всей ее семьи на даче, где они высыпаются и никуда не торопятся. По мнению актрисы, также хорошо влияет на внешность чувство спокойствия, когда все близкие в одном месте, и нет причин ни за кого тревожиться, а можно наслаждаться отдыхом. Земельный участок, принадлежащий Климовой, имеет площадь 15 соток. На нем расположен особняк, зона для отдыха, парник и грядки. Артистка призналась в желании иметь еще террасу и попросила у зрителей профессионального совета, как ее организовать. Барбье была в восторге от сада, отметив «промышленные масштабы» фруктово-ягодных посадок.

Екатерина Климова грядки засадила огурцами, помидорами, перцами, базиликом, земляникой. В этом году она даже картошку выращивает. Артистка гордится, что у них есть много ягод, для хранения которых специально соорудили погреб.



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