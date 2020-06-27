Найдены самые северные позиции советской артиллерии времен ВОВ

27.06.2020, 21:30, Новости дня

У Таймырского полуострова нашли места расположения самых северных советских артиллерийских батарей времен Великой Отечественной войны, сообщила пресс-служба Северного флота.

«Две группы объектов в районе Таймырского полуострова достоверно идентифицированы как артиллерийские батареи Беломорской флотилии Северного флота. Речь идет о батареях №264 на полуострове Михайлова и №265 на острове Нансена. Батареи входили в состав 93-го Отдельного артиллерийского дивизиона. Установлены они были в 1943 году, когда активность фашистских подводных сил создала серьезную угрозу советским коммуникациям в Карском море. На каждой батарее находилось по четыре 122 мм орудия», – передает ТАСС сообщение СФ.

Места удалось найти экспедиции Северного флота на основе космических снимков регионов российской Арктики.

На снимках отчетливо распознаются основные и запасные орудийные позиции и место расположения подразделений, добавили в пресс-службе.

Научная группа также расшифровала бортовой журнал немецкой подлодки, в котором сообщалось, что размещение флотских артиллеристов на в Арктике заставило немцев перенести районы своих действий.

Ранее сообщалось, что саперы МЧС с начала 2020 года обезвредили более 100 боеприпасов времен Великой Отечественной войны, поднятых со дна Черного моря в Крыму.