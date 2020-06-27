 

Полину Гагарину заподозрили в романе с музыкантом ChinKong

27.06.2020, 21:30, Разное

Недавно стало известно, что известная певица Полина Гагарина планирует развестись с фотографом Дмитрием Исхаковым. Теперь же ее заподозрили в романе с музыкантом ChinKong.
На просторах Всемирной паутины активно распространяются слухи о том, что 33-летняя Полина Гагарина имеет романтические отношения с саунд-продюсером ChinKong. Дело в том, что недавно их видели вместе на Новой Риге. Как известно, познакомилась знаменитость с музыкантом, когда они работали над аранжировкой его композиции. ChinKong сделал танцевальные ремиксы и, как считают пользователи Сети, успел покорить сердце одной из наставниц телешоу «Голос».

Как пишет Telegram-канал «Только никому…», тайный роман у пары длится уже достаточно долго, ведь Полина Гагарина съехала от супруга примерно шесть месяцев назад. Когда их увидели вместе, ChinKong нежно обнимал избранницу за талию.



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