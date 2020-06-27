 

“Афродита”: Актриса Лиза Арзамасова впечатлила подписчиков фото в купальнике

27.06.2020, 21:09, Разное

Популярная актриса Лиза Арзамасова разместила на своей странице в Instagram фотоснимок, на котором позирует на берегу моря в одном купальнике. Публикация знаменитости вызвала массу восхищенных отзывов от подписчиков.
Артистка Лиза Арзамасова, сыгравшая роль Галины Сергеевны в популярном сериале “нулевых” “Папины дочки”, не устает восхищать своих поклонников своими красотами. Её почитатели по прежнему не устают любоваться обворожительной фигурой звезды экрана, запомнившейся им забавной девочкой-подростком в культовой телесаге. И свежее фото, выложенное ей в Instagram, только подтвердило сформировавшееся мнение о ней. На снимке Лиза Арзамасова позирует, лёжа на морском песке, а её одеяние составляет лишь лёгкий купальник в светлых тонах. Особую романтическую атмосферу создает ночной ракурс фотосъемки. “Однажды”, – таким интригующим хештегом сопроводила манящий кадр знаменитость.

Многочисленные поклонники отметили пост любимицы массой хвалебных комментариев: “Афродита”, “Шикарно”, “Как всегда красотка”. За считанные часы публикация набрала более 25 тысяч “лайков”.



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