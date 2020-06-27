 

«От депрессии до восторга»: Вера Брежнева поделилась, как пережила самоизоляцию

27.06.2020, 21:09, Разное

Вера Брежнева в эфире программы «Вечерний Ургант» пояснила о тяжести переживания периода самоизоляции. Певица добросовестно соблюдала все рекомендованные профилактические меры, и в течение трех месяцев, начиная с 15 марта, находилась дома.
Вера Брежнева поделилась, самоизоляция была для нее непростым периодом – «от депрессии до восторга». Первую неделю она отсыпалась, а потом «наступила хандра», появилось желание работать и находиться в постоянном движении, а нужно было оставаться дома. Брежнева призналась, что за последних 10 лет она первый раз была в таком подавленном состоянии. Исполнительница сама не ожидала от себя подобной реакции на пребывание в одном месте, а справиться со всем ей помогла лишь поддержка любимых и близких. Она смогла отвлечься от грустных мыслей с помощью своего бьюти-блога, где имела возможность пообщаться с поклонницами, говорить о красоте и проводить стримы.

Также в период карантина Брежнева само развивалась и обучалась. Она окончила курсы по нутрициологии, занималась изучением иностранных языков и проходила женские практики. Певица ввела дома новые правила, согласно которым все ее близкие должны были питаться только полезными продуктами. «У нас в семье проблемы», — поделилась артистка, намекая, что не все обрадовались таким нововведениям. Сама певица за период карантина совсем не набрала лишнего веса и пребывает в прекрасной форме.



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