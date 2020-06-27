Мнение: “Кольская сверхглубокая”

27.06.2020, 21:05, Разное

К нам спешит новая отечественная кино-фантастика "Кольская сверхглубокая".

Выглядит как трэшачок категории Б, в стиле недавнего "Спутника".

Еще и музыкальную тему из немецкого сериала "Тьма" подрезали (сегодня, кстати, вышел заключительный 3-й сезон, первые 2 были весьма недурны).

Сама то концпеция фантастического хоррора в замкнутом пространстве достаточно неплоха, да и антураж 80-х тоже мог бы играть на атмосферу.

Но по трейлеру все выглядит достаточно вторичным и слабо верится в удачную реализацию.

Тем не менее нельзя не отметить, что в последние несколько лет фантастику у нас начали снимать более активно. Как правило получается не очень, но возможно, когда-нибудь кол-во перейдет в качество.

Сама "Кольская сверхглубокая скважина", конечно является весьма примечательным объектом.

Ниже, подробный рассказ о том, как она создавалась и как ученые пробурили скажину на глубину более 12 километров.

Сейчас от объекта остались руины и различные пошлые мифы в духе Рен-ТВ.