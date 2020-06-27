 

“Динамо” и ЦСКА завершили встречу без забитых мячей

27.06.2020, 20:41, Новости дня

В матче 24-го тура чемпионат РФ по футболу столичное "Динамо" на поле домашней "ВТВ Арены" сыграло вничью с командой ЦСКА. За 90 минут встречи ни одна из команд не отметилась голом – 0:0.

"Армейцы" довели безвыигрышную серию в РПЛ до семи игр (три поражения, четыре ничьи) и с 37 очками занимают пятое место в турнирной таблице, а "Динамо" расположилось на седьмой строчке, имея в активе на шесть очков меньше.

В следующем туре российской премьер-лиги "красно-синие" во вторник, 30 июня, примут московский "Спартак", а "бело-голубые" на следующий день на выезде сыграют с "Сочи".



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