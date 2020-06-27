Соловьев отреагировал на новости о Собчак в монастыре

27.06.2020, 20:41, Новости дня

Неприемлемым назвал нападение на съемочную группу Ксении Собчак в монастыре глава Союза журналистов РФ Владимир Соловьев.

Вместе с тем он отметил, что для работы в монастырях и других подобных "закрытых" учреждениях журналистам необходимо специальное разрешение, поэтому ситуация требует прояснения.

"Непонятно, работала ли эта группа как СМИ или на личный блог. Тем не менее так относиться к людям, которые выполняют свои профессиональные обязанности, конечно, нельзя", — цитирует слова Соловьева РИА Новости.

Он предположил, что столкновение случилось именно потому, что специального разрешения на съемки у группы Собчак не было.

Со своей стороны, в епархии, к которой относится монастырь, заявили, что с первого дня просили журналистов не нагнетать ситуацию. Там выразили надежду, что в ситуации разберутся правоохранительные органы — журналисты после нападения обратились с заявлением в полицию.

Ранее Ксения Собчак сообщила, что на нее и ее съемочную группу напали в монастыре, где она собирала материал для расследования о схиигумене Сергии, запрещенном в служении после высказываний о "псевдопандемии" коронавируса, и об избиении в монастыре детей. В настоящее время схиигумен находится под церковным судом. Кроме того, на него заведено административное дело, рассмотрение назначено на 7 июля.