Дело об изнасиловании 1,5-годовалой девочки отцом на контроле уполномоченного при президенте

27.06.2020, 20:41, Новости дня

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова держит на контроле инцидент в Татарстане.

Осенью 2019 года на подстанцию скорой в Бугульме поступил вызов. Приехавшие в один из домов частного сектора медики обнаружили кровотечение у 1,5-годовалой малышки, находившейся дома с отцом и сиблингами. Врач в больнице обнаружил следы насилия. Следком возбудил уголовное дело, но в апреле 2020 года мужчину оправдали за отсутствием состава преступления. Он-де случайно травмировал ребенка, меняя памперс, жена его поддержала.

Кузнецова заявила, что в ситуации следует разобраться, ведь речь идет о ребенке, который даже не может рассказать, что с ним случилось. Вопрос остается на контроле, сообщает пресс-служба Кузнецовой.