«Никаких джиннов в нем нет» 18+

27.06.2020, 20:35, Разное

История однополой пары из Казахстана: отец одного из парней похитил его и нашел врачей, чтобы те «просверлили ему череп».

В редакцию «Новой газеты» обратился ЛГБТ-активист из Казахстана Арман Х. Он сообщил, что 13 июня его парня, Бекзата Мукашева, скрывавшегося от своей семьи в связи со своей ориентацией, похитили и держат в заточении в Казахстане. Охота за Бекзатом продолжается с октября 2019 года, с того момента, как он открылся родителям. За это время ему несколько раз удавалось сбежать от родственников, но у его отца, известного бизнесмена и депутата из Уральска, получалось найти сына. Арман всерьез опасается за жизнь своего парня: родители Бекзата, узнав о его ориентации, избили его, заставили его переписать на них бизнес, а после, надеясь «вылечить от гомосексуализма», вынудили Бекзата сделать операцию на головном мозге. Еще в декабре 2019 года Бекзат написал заявление в полицию на своих родителей, но угрозы и похищения так и не прекратились. Корреспонденты «Новой газеты» разбирались в этой истории.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Родственники Бекзата Мукашева, когда с ними связались корреспонденты «Новой», потребовали «не нарушать их конституционные права» и ничего не писать о Бекзате. Они не ответили на вопросы о том, где сейчас Бекзат, что с ним и как с ним связаться, прислав вместо этого видео, на котором Мукашев просит не переживать за него, не «публиковать какие-либо материалы касательно его и его семьи», обещая в противном случае «обратиться в правоохранительные органы».

На этом видео Бекзат называет дату проведения съемки — 16 июня, и говорит, что в начале июля он прилетит в Москву и «сам лично подтвердит», что «с ним все в порядке». Подобные ролики получили журналисты других изданий, связавшиеся с семьей Мукашевых.

Нам известно, что эти видео были записаны под давлением родственников парня, но мы не можем опубликовать доказательств этого из соображений безопасности Бекзата.

Бекзату Мукашеву 29 лет. В 2014 году он окончил Китайский нефтяной университет. Парень знает китайский и английский языки. Отца Бекзата зовут Бекболат Мукашев, он известный бизнесмен из Уральска (город в Западном Казахстане, на реке Урал). Бекзат его единственный сын. Мукашев-старший занимается сельскохозяйственным бизнесом — он руководит крестьянским хозяйством «Алтын Бидай». В 2016 году Бекболат Мукашев был избран депутатом областного маслихата (местный представительный орган в Казахстане) по Западно-Казахстанской области, административным центром которой является Уральск. По словам Армана, отец «всегда заставлял Бекзата работать в своем бизнесе, но Бекзат этого не хотел и открыл свой ломбард в Уральске». В интервью «Радио Аззатык» (казахская редакция «Радио Свобода»), которое Бекзат и Арман давали в феврале 2020 года после одного из побегов от родственников Бекзата, Мукашев признался, что уже «лет десять знает, что не такой, как все»: «У меня были отношения, я встречался с парнем, были и связи без отношений, просто секс с парнями». При этом никто из родных не знал о его ориентации — гомосексуальность единственного сына была бы воспринята как позор семьи. Родители Бекзата, по его словам, — верущие люди, придерживающиеся традиций казахского народа.

Бекзат Мукашев с сестрой Лизой (в левом углу), матерью Марьям и отцом Бекболатом. Фото: соцсети

Несмотря на протесты сына, родители Бекзата нашли ему невесту и в октябре 2019 года насильно женили его. «Родители каждый божий день твердили: “Тебе уже 28 лет. Тебе пора жениться. Мы хотим внуков”. Они фактически вынудили меня жениться. После свадьбы я понял, что совершил большую ошибку, пойдя у них на поводу», — рассказывал Бекзат в интервью казахстанскому ЛГБТ-ресурсу Kok.team в феврале. На тот момент Мукашев встречался с Арманом Х., поэтому спустя неделю после свадьбы он признался в своей гомосексуальности родным. Бекзат вспоминал, что после признания его

младшая сестра Лиза начала говорить, «что это неправильно и карается смертью по Исламу», но потом заявила, что семья может «помочь преодолеть это».

Муж Лизы, узнав о гомосексуальности Бекзата, начал звонить Арману и «угрожать вплоть до расправы», мать Бекзата предлагала ему деньги, чтобы он «исчез из жизни сына».

Бекзат вспоминал, что сначала родственники предлагали записать его на прием «к лучшим психологам мира», чтобы «преодолеть это заболевание и стать натуралом», но после того, как он сказал, что «не хочет ни к кому ходить на прием», перестали с ним общаться.

Мукашеву-старшему сначала ничего не сказали, но 30 октября, когда Бекзат написал матери, что хочет развестись и «провести остаток своей жизни» с Арманом, она «взбесилась» и все рассказала отцу. Он ворвался в квартиру, где Бекзат жил с женой, начал оскорблять его, «избивать по голове и пинать по животу». Бекзат потерял сознание: «Им пришлось вызывать скорую помощь. Меня положили в отделение нейрохирургии [«Областной многопрофильной больницы» в Уральске], потому что отец нанес мне травму головы».

Помимо этого Бекболат отобрал у сына удостоверение личности (смарт-карту с информацией о владельце, которую должны иметь все граждане Казахстана) и телефон.

Почему медики не сообщили в полицию о побоях, неизвестно. В письме одной из правозащитных организаций Бекзат заявлял, что его родители «в Уральске всех купили за деньги».

Бекзат Мукашев с родственниками. Крайний справа — отец Бекболат. Фото: соцсети

Бекзат бежал из Уральска в Актау к друзьям Армана. Из Актау он написал родителям, чтобы они не искали его. «После этого они начали присылать разного рода сообщения, типа «возвращайся домой, пока мы добрые, а то можем нанять людей, которые могут тебя и твоего парня избить вплоть до смерти», «не думай, что ты можешь куда-то сбежать, мы по-любому тебя найдем, у нас везде есть свои люди», — вспоминал Бекзат. В числе прочих угроз родители говорили, что могут «закрыть его в психиатрической клинике».

Чтобы восстановить удостоверение личности, Мукашев обратился в Актау в Центр обслуживания населения (аналог «Моих документов»).

Через три дня документы были готовы. При их получении родители первый раз похитили Бекзата.

— Когда я поехал получать свое новое удостоверение личности, — вспоминал Мукашев. — Меня там ожидали мои родители, «жена», сотрудник правоохранительных органов и один рэкетир! Они силой посадили меня в машину и увезли в Уральск!

По мнению Бекзата, его родители подключили свои связи в ЦОНе, чтобы найти его. Лукпан Ахмедьяров, главный редактор газеты «Уральская неделя», считает, что у Бекболата Мукашева есть административные ресурсы и он может «получить нужные номера телефонов нужных должностных лиц»: «[Он может] созвониться, представиться: «Я депутат Мукашев, у меня вот такая проблема». Вполне возможно, что у него есть личные связи с кем-то из органов власти».

Бекболат и Марьям поселили Бекзата и его жену у себя дома. По словам Бекзата, его «заперли в квартире и морально давили» на него. Также родители потребовали от сына «перевести на них все свои деньги» — в итоге он перевел свои сбережения на счет отца.

— Мне в это время начал звонить какой-то бандит, — говорит Арман. — Он угрожал, требовал, чтобы я прекратил попытки выйти с Бекзатом на связь. Позднее я вбил в поисковике свой телефон и обнаружил на сайте заказа услуг, что отец Бекзата нанял детектива, чтобы собрать обо мне информацию.

Скриншот с сайта по заказу услуг, на котором Бекболат Мукашев нанимал детектива. Фото предоставлено ЛГБТ-активистами

На скриншоте с уральской версии казахстанского онлайн-сервиса заказа услуг MegaMaster.kz, который в редакцию «Новой» прислал Арман, видно, что человек по имени Бекболат Мухашев заказывал идентифицировать личность по номеру телефона за 10 000 тенге (около 1700 рублей) в разделе «Услуги детектива». В описании к заказу написаны номера телефонов, а также сказано, что их владелец «называет себя Арман». В статусе заказа написано, что задание было выполнено 20 ноября 2019 года.

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