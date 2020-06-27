Мнение: Коронавирус: зачем нужны спекулянты

27.06.2020, 20:20, Разное

Как я и предсказывал, цены на маски и респираторы существенно снизились. Невидимая рука рынка сработала на четвёрочку:

1. Дефицит масок вызвал резкий рост цен.

2. Резкий рост цен соблазнил производителей.

3. Производители начали шить маски миллионами.

4. Дефицит сократился.

5. Цены на маски уверенно пошли вниз.

Сейчас уже полно предложений масок по 12 рублей за штуку, причём не крупным оптом, а в упаковках по 50 штук. Спекулянты страдают, пытаясь продать миллионные партии масок в Москве хотя бы по 5 рублей за штуку. Халтурщиков, которые на пике спроса клепали разваливающиеся в руках «многоразовые» маски, выкинуло с рынка: их низкокачественный товар больше никто не покупает.

Если бы российские власти пошли по пути Венесуэлы и начали ловить спекулянтов, масок было бы не достать до сих пор.

Чтобы заводы, которые производили до коронавируса, например, топливные фильтры, переналадили пару линий под производство масок и респираторов, нужны высокие цены на рынке. Чтобы появились высокие цены, нужны спекулянты. Спекулянты, в свою очередь, должны иметь возможность заряжать цену сильно, в разы, иначе их спекуляции не окупятся: ведь цены могут рухнуть в любой момент, и тогда груз масок придётся списывать в убытки.

Далёкие от экономики люди выплёскивают ненависть на спекулянтов подобно тому, как собака кусает палку, которой её наказывают. Причина дефицита масок — слабое производство, тогда как спекулянты — это не причина, а горькое лекарство от дефицита. В отличие от ограниченного ресурса, каковым являются, допустим, места для поступающих в лучшие вузы Москвы, маски можно производить хоть миллиардными партиями. И это тот самый случай, когда свободный рынок работает действительно хорошо.

Рыночная экономика — весьма мощный инструмент, что-то типа физкультуры. Физкультурой можно вылечить далеко не все болезни, однако, например, гиподинамию (недостаток движения) физкультура лечит быстро и хорошо. Свободный рынок тоже имеет свои отрицательные стороны, однако дефицит и высокие цены — это именно те проблемы, которые при свободном рынке решаются с полпинка. Что, собственно, мы и наблюдаем сейчас на примере коронавирусных масок.

Если бы в России общество и государство помогло рынку, — если бы производителям масок дали «зелёный свет» контролирующие органы, если бы продажа масок по высоким ценам не осуждалась бы фарисеями, — сейчас маски с респираторами стоили бы ещё дешевле. Жаль, что таким простым вещам не учат в школе, из-за чего многие люди, даже считающие себя образованными, путают причину и следствие. Месяц назад мне в комментариях писали на полном серьёзе, что цены высоки не из-за того, что масок не хватает на всех, а из-за того, что кто-то продаёт их по «заряженным» ценам.

Противники рынка повторяли старую советскую сказку: что спекулянты, дескать, скупают все маски, чтобы никто не мог продавать их дёшево, а потом ещё и уничтожают часть товара, чтобы поддерживать дефицит.

Прошло совсем немного времени, и теперь каждый может убедиться, что сторонники рынка всухую выиграли спор у сторонников социалистических запретов. Спасибо спекулянтам, маски подешевели и стали доступны.

Вместо подведения итога задам вопрос в зал. У меня подходят к концу запасы одноразовых респираторов, которые я покупал несколько лет назад на случай обострения отношений с США. Скажите, где лучше их сейчас покупать? Предложений на рынке много, и я затрудняюсь выбрать лучшее.