Мнение: Багдадские аресты

27.06.2020, 19:55, Разное

Про недавнюю попытку арестовать тех, кто обстреливает посольство США в Багдаде.

Багдадские аресты

Примечательное событие произошло вчера в Багдаде. Иракские силовики арестовали членов организации «Катаиб Хезбалла» (организация, признанная США террористической) связанных с «Хашд Шааби». Задержания осуществлялись сотрудниками Аппарата по противодействую терроризму. Задержанных обвиняли в том, что они причастны к обстрелам посольства США в Багдаде, которые периодически повторяются с января 2020 года, в особенности после убийства Касема Сулеймани и Абу Мухандиса. Формальный повод вполне достаточный — как легитимное правительство, правительство Ирака обязано обеспечивать безопасность дипломатических миссий на своей территории. Автор Telegram-канала Colonelcassad Борис Рожин рассказывает, с чем связаны аресты сотрудников проиранских сил.

Через несколько часов задержанных начали отпускать, после того, как представители «Катаиб Хезбалла» и «Хашд Шааби» начали озвучивать угрозы в адрес посольства США, так и в отношении «американских наймитов» в силовых структурах Ирака. Возможности для этого у обозначенных организаций имеются.

С одной стороны ситуация выглядит так, что правительство Ирака и американцы были вынуждены сдать назад перед угрозами шиитского блока. С другой стороны, это можно расценивать как начало нового этапа американо-иранской гибридной войны на территории Ирака.

Разумеется, обстрелы посольства США, которые, как правило, не наносят ущерба самому объекту и служат скорее напоминанием о том, что надо уходить — лишь формальный повод. Причины происходящего носят глубинный и системный характер. Новый премьер-министр Ирака Мустафа аль-Каземи в период согласования состава нового кабинета министров, для получения поддержи от шиитских партий (в первую очередь от блока Муктады Ас-Садра и от блока Аль-Амири), подтвердил готовность придерживаться решениям иракского парламента о выводе американских войск с территории Ирака. Без этого Ирак до сих пор бы находился в состоянии правительственного кризиса. Иронично, но обстрелы посольства США или американских баз, за которыми стоят «Катаиб Хезбалла», «Асаиб Ахль Аль-Хак» и другие новосозданные группировки иранских прокси, направлены как раз на ускорение реализации того решения, под которым подписался Аль-Каземи.

Но Аль-Каземи, помимо этих обязательств, имеет и достаточно тесные связи с США (не говоря уже об общих экономических и политических рычагах давления на Ирак), которые совсем не заинтересованы в том, чтобы полностью выводить войска из Ирака. Поэтому, через обновленное правительство США пытаются торпедировать решение о выводе войск, а с другой стороны — разжечь прямой конфликт между частью иракской армии и силовых структур и проиранскими ополченцами, а также прокси-формированиями, которые интегрированы в силовой блок Ирака. Все это нацелено на решение задачи ослабления иранского влияния в Ираке и в долгосрочной перспективе — на подрыв иракской опоры шиитского «стратегического моста» Тегеран-Бейрут.

Так как курдский сепаратистский проект был торпедирован в 2017 году, а активность «Исламского государства»1 (ИГ1, запрещено в РФ) и структур, связанных с Аль-Каидой1 (запрещено в РФ) совершенно недостаточно для того, чтобы затруднить для Ирана реализацию его стратегических преимуществ в Ираке. Ставка, очевидно, сделана на проамериканских или националистических генералов в структурах армии и спецслужбах, которые должны сформировать образ внешнего врага в лице Ирана и проиранских ополченцев, против которых необходимо развернуть основной вектор внутренней политики Ирака.

Несколько ранее эту схему пытались реализовать через Муктаду Ас-Садра, с которым вели переговоры представители Саудовской Аравии, но тот в конечном итоге выбрал другой путь, включавший в себя ситуативный пакт с шиитским блоком, позволяющий и Ас-Садру и Ирану укрепить свое влияние на иракскую политику.

После этого на сцену вышел проект «светских силовиков-националистов, которые наводят порядок». В качестве ориентира можно рассматривать военный переворот в Египте, когда получившие поддержку США и НАТО военные свергли правление «Братьев-мусульман» (запрещено в РФ) и сформировали типичную военную автократию. Чтобы поддержать лояльных американской линии военных, США достаточно активно передают часть своего военного имущества иракской армии, включая закрываемые военные базы, что позволяет укреплять свое влияние на лояльную США часть иракского генералитета (среди которого наверняка немало лиц давно завербованы ЦРУ). В определенный момент, такие генералы могут поддержать силовую кампанию против проиранских ополченцев.

Такой сценарий вполне может быть реализован в Ираке, если США смогут добиться необходимого перевеса в иракских силовых структурах и развернуть общественное мнение в свою пользу. Не случайно еще весной в Ираке активно циркулировали слухи о том, что ряд генералов спецслужб при поддержке некоторых генералов армии готовят переворот, который был направлен против иранского влияния в Ираке. При этом тезис о том, что необходим вывод всех иностранных войск с территории Ирака, в этой связи начали трактовать как вывод регулярных войск США и НАТО при сохранении присутствия советников и инструкторов на ротационной или даже постоянной основе при выводе с территории Ирака иранских прокси и расформировании «Хашд Шааби». Такой размен, очевидно, не в пользу Ирана, который лишится в этом случае одного из наиболее ценных клиентских активов в регионе, куда вложено огромное количество материальных и человеческих ресурсов.

Да, в конечном итоге на этот раз правительство и США были вынуждены сдать назад, так как на текущем этапе у них нет возможности эффективно справиться с конгломератом проиранских силовых структур. Но данная акция весьма показательна. Если с января по июнь «Катаиб Хезбалла» и другие структуры, связанные с Ираном, атаковали американские объекты при полном не сопротивлении иракских силовиков (наоборот, их даже предупреждали, чтобы они держались подальше от атакуемых объектов), то данный арест показывает, что неприкасаемых нет, и силовые структуры Ирака могут предпринимать действия, направленные против проиранских группировок.

Это можно рассматривать как своеобразную пробу пера из которой будут делать соответствующие выводы, которые, скорее всего, будут связаны с попытками подобных действий уже не против рядовых членов «Катаиб Хезбалла» или «Асаиб Ахль Аль-Хак», но против высокопоставленных членов этих группировок, чтобы добиться организационного паралича и не допустить системного ответа на подобную атаку.

Вполне можно допустить, что в Вашингтоне рассматривают сценарий прихода к власти в Ираке военного правительства из националистических и проамериканских силовиков, которые с одной стороны не будут добиваться полного вывода американских войск, поддерживая их статус фактических союзников «по борьбе с терроризмом» с сохранением ключевых военных баз, а с другой стороны — разоружат проиранские формирования и вынудят шиитов уйти в полную оппозицию правительству Ирака.

Реализации этого сценария пока что препятствует сильное иранское влияние на политиков и военных Ирака, общая сила иранских прокси, развернутых в ключевых городах и провинциях Ирака, активная работа КСИР и «Сил Кудс», а также низкая популярность США и нового правительства в иракском обществе. Но эти параметры не являются гомеостатическими.

Иракское общество, как и само государство, крайне неустойчивы и подвержены влиянию из-за рубежа, что отлично показали антиправительственные протесты 2019 года и погромы в Басре. Поэтому возможностей для разворота общественных настроений, которые необходимы для реализации стратегических планов, связанных с непрямым контролем над Ираком, у США все еще более чем достаточно. А это значит, что новые попытки построить на этом антииранскую кампанию неизбежны. И иракские силовики также могут быть втянуты в эту кампанию, причем с обеих сторон.

Специально для ФАН

https://riafan.ru/1288383-proba-pera-chem-obyasnyayutsya-aresty-boicov-khashd-shaabi-v-irake – полностью с фотографиями по ссылке