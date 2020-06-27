Звезда сериала “Надежда” Ника Корниенко: “Мы с Викой Исаковой сели рядом и поняли, что очень похожи”

27.06.2020, 19:45, Разное

За пару месяцев до премеры – 18 апреля – Нике исполнилось 20 лет. К юбилею у нее накопилось более 20 ролей в кино и сериалах (самые заметные работы – Энн в молодежном сериале “Улица”, Матреша в “Бесах” по Достоевскому), а также 252 тысячи поклонников в Инстаграм, где она орудует с девизом “жру и не толстею”. В новом проекте от продюсеров и сценаристов сериала “Бывшие”, хита START, героиня Ники хладнокровно убивает и продается. Создатели фильма не скрывают, что проект – фантазия на тему знаменитой “Никиты”.

Флэшбеки с участием героини в юности были задуманы для того, чтобы усилить и объяснить настоящее

Это история наемной убийцы, которая не удовлетворилась существованием затворницы, а захотела социализироваться и прожить “обычную жизнь” – с борщами, семейными праздниками, воспитанием дочери-подростка и мужа-музыканта. Впрочем эта часть истории – нагрузка взрослой версии Надежды-Никиты, которую играет Виктория Исакова. Линия Ники происходит в 90-х, ее “сталь” закаляется на фоне обращений Ельцина и бандитских разборок – только трэш, только хардкор.

Ночью – безжалостный киллер, днем – примерная жена и мать. Конечно, столь серьезное раздвоение личности под силу только великой актрисе.

Генеральный продюсер проекта Алексей Троцюк подумал о Виктории Исаковой еще до начала проекта: “Я решил все это делать в тот момент, когда увидел Викторию, потому что для меня из наших актрис она самая опасная”.

Виктория Исакова в сериале “Надежда”На online-конференции сериала, конечно, не обошлось без феминизма. Виктория Исакова призналась, что у нее давно не было интервью, в котором бы ее не просили высказаться на эту тему (очевидно актуальная повестка уже набила оскомину нашим ньюсмейкерам).

“Женщина перестает быть только красоткой, которая сидит дома, варит суп и ждет мужа с добычей – в любой форме. Женщина начинает сама действовать, становится супермашиной. Не знаю, хорошо ли это, но мне это дает большее поле для деятельности” – сказала Виктория. В сознании 20-летней Ники этот вопрос выглядит иначе. Вернее, он не стоит вовсе. Но что-то подсказывает, что такие понятия как сексизм, объективация, и шовинизм не скоро превратятся в пустой звук.

Каждая серия занимает всего лишь 24 минуты. Авторы проекта хотели добиться максимальной динамики повествования. Первые четыре серии проекта “Надежда” уже доступны зрителям эксклюзивно на видеосервисе START. Каждый четверг на сервисе будут появляться два новых эпизода проекта

Кадр из сериала “Надежда”

С режиссером Еленой Хазановой и партнером по фильму Алексеем Гришиным

Ника, с режиссером Еленой Хазановой вы работали еще на фильме “Один вдох”, где Виктория Исакова воплотила “королеву фридайвинга” Наталью Молчанову. Как вы познакомились?

С Леной Хазановой мы познакомились на кастинге, а с Викой Исаковой уже непосредственно на примерке перед съемками. Когда нас позвали на грим, мы с Викой сели рядом, посмотрели друг на друга через зеркало и поняли, что очень похожи. (Смеется) На самом деле, мне не удалось достаточно тесно познакомиться с Викой, потому что на съемках мы виделись крайне редко. И в этом проекте у нас были разные съемочные дни, так как мы играем одну героиню – Надежду, но в разные временные отрезки. Так что могу констатировать только внешнее сходство… Виктория Исакова и Ника Корниенко – постер сериала “Надежда”

Сложно ли было примерять на себя такую противоестественную роль? Все-таки женщина – это больше про созидание, а не про войну…

Мне не кажется, что женщины – это больше про созидание. Можно сказать, я и сама достаточно воинственна. Характер моей героини – юной Нади не очень далек от моего. Она тоже упряма, сильна и ничего не боится. Сложности были, конечно, но это не противоположная мне роль.

Как относитесь к распределению гендерных ролей в паре? Обязана ли женщина быть красивой для мужчины, заниматься бытом и его комфортом?

Не считаю, что в паре кто-то что-то кому-то должен или обязан. Каждый делает то, что хочет и то, что в его силах. Иначе получится какая-то ерунда. Мне никогда не навязывали какие-либо стереотипы. Я считаю нормальным в отношениях, если женщина не будет готовить, а этим будет заниматься мужчина, например.

Ваша линия развивается в 90-х, вас тогда еще не было. Что думаете об этом периоде времени нашей страны?

Естественно, я знала, что девяностые – не самые простые годы. Именно поэтому мне было интересно побывать в местах с атмосферой девяностых, ощутить ее на себе. Я все-таки ребенок двадцать первого века и, к счастью, мне это чуждо. Ника в роли Надежды – девочки, потерявшей родителей, узнавшей что такое убийство и тюрьма

Вы с детства снимаетесь, есть ощущение своей особенности, того, что ваша жизнь и опыт очень не похожи на жизнь и опыт сверстниц?

Моя жизнь похожа на жизнь сверстниц, и в то же время совершенно отличается. Так же, как их жизни и опыты не похожи между собой. Я имею ввиду, что каждый человек по-своему уникален, и у каждого есть огромный запас историй за плечами, скелетов в шкафу.

Что считаете своим главным достижением на сегодняшний день?

Мое главное достижение – это то, что я позволяю себе заниматься тем, что мне нравится. Это делает меня счастливой.

Мы живем во время перемен, нестабильности, постоянных угроз. Вы тревожный человек или спокойный? Чего опасаетесь?

Я достаточно спокойный человек, но эмоциональный. Такой вот парадокс. (Смеется) Никакой тревожности у меня нет. Я понимаю, куда двигаюсь, и знаю – в случае чего, у меня есть отступные пути. Если что – выкручусь.

Ваша младшая сестра – Виталия Корниенко снялась в роли дочки героя Саши Петрова в фильме “Лед-2”, покорив сердца зрителей всех возрастнов. Есть ли у вас спортивная конкуренция? Как отнеслись к успеху сестры?

Конечно нет. О какой спортивной конкуренции тут может идти речь – как минимум, у нас слишком большая разница в возрасте. Ей десять лет, мне двадцать. Я чувствую исключительно гордость за нее. В том числе, за ее успех после фильма «Лед-2». Я ходила него раза три-четыре в кино, и он мне безумно нравится. Очень ей горжусь – Вета потрясающе играет, во время каждого просмотра я ревела над ее игрой. Ника и Вита Корниенко

Каково это – две актрисы в одной семье?

Две актрисы в одной семье – это весело. Даже не знаю, как мама справляется. Она всю жизнь нам посвятила.