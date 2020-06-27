Мнение: Политкорректы требуют цензуру в соцсетях. Долой Кока-Колу

27.06.2020, 19:42, Разное

Страшное дело. Мы (я в том числе) всё привычно ругаем Цукерберга за цензуру и обскурантизм – но последние события показывают, что проблема, увы, гораздо глубже.

“Основатель Facebook Марк Цукерберг потерял уже $7,21 млрд из-за бойкота рекламы на платформах компании — Facebook, Instagram, Twitter, сообщает Bloomberg. Ранее несколько крупных предприятий, в числе которых Coca-Cola, Verizon и Unilever, объявили о приостановке размещения рекламы в Facebook из-за недостаточного контроля за ненавистническим, ксенофобным, антисемитским и другим подобным контентом..

Изначально кампанию против Facebook под названием Stop Hate for Profit запустили правозащитные организации. Они заявили, что много лет пытались договориться с Facebook по поводу модерации контента, однако не добились успеха. Решение начать кампанию было принято после гибели чернокожего американца Джорджа Флойда, который умер после жесткого задержания полицией”.

Ты подумай: эти скоты ТРЕБУЮТ модерации! Фактически, этим словечком так называемые “правозащитные организации” заменяют другой термин, которого они пока, видимо, малость стесняются; но могли бы сказать и прямо – требуем цензуры. Причем они требуют этого от площадки, которая, вообще говоря, предназначена только для размещения контента других авторов; до сих пор ведь непонятно, на каком вообще основании Цукерберг (или любой другой владелец платформ для соцсетей) может заниматься цензурой постороннего контента.

И самое дикое – огромные и – вроде бы – совершенно жвачные транснациональные корпорации тоже, уже вполне открыто, присоединяются к давлению на ФБ, тоже требуя цензуры, а если точнее – требуя ЕЩЕ БОЛЬШЕ цензуры! Казалось бы – ну какое дело “Кока-Коле” до модерации в Фейсбуке? Или Юнилеверу, который производит чай Липтон и порошок Доместос? Но нет – и эти вдруг решили выступить против свободы в соцсетях.

То есть, казалось бы – куда уж больше? Фейсбук и так давно превратился в крайне недружелюбную, опасную платформу, где пользователь пребывает на правах какого-то “условно-досрочно” освобожденного заключенного. Но, как видим, даже этого мало “правозащитникам”. Чего же они хотят? Чтобы люди постили исключительно котиков, а если “из политики” – то только “Долой Трампа” и “Черные жизни имеют значение” (но ни в коем случае не “Все жизни имеют значение”)?

Привлечение огромных жвачных ТНК к давлению на “новые СМИ” – это, видимо, сигнал, что борьба против здравого смысла на Западе входит в решающую фазу. Что ж, я в таком случае заявляю свой контрпротест: обязуюсь как минимум до конца года не покупать “Кока-Колу” и чай “Липтон”. Они хотели войны? Они ее получат.