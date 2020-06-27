 

“Локомотив” переиграл “Рубин” благодаря дублю Алексея Миранчука

27.06.2020, 19:30, Новости дня

В матче 24-го тура чемпионата РФ московский "Локомотив" на выезде обыграл казанский "Рубин" – 2:0. У победителей встречи дубль оформил Алексей Миранчук, забивший на 23-й и 29-й минутах.

"Железнодорожники" одержали четвертую победу кряду и с 47 очками занимают второе место в турнирной таблице, а казанцы расположились на 11-й строчке, имея в активе 26 очков.

В следующем туре РПЛ москвичи во вторник, 30 июня, примут самарские "Крылья Советов", а подопечные Леонида Слуцкого на следующий день на выезде сыграют с "Уфой".



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