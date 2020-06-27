Голы Смолова и Аспаса помогли “Сельте” сыграть вничью с “Барселоной”

27.06.2020, 19:30, Новости дня

В рамках 32-го тура чемпионата Испании по футболу "Сельта" из Виго на поле домашней арены "Балаидос" сыграла вничью с командой "Барселона" – 2:2. "Небесные" дважды по ходу встречи уступали в счете.

У гостей дубль оформил Луис Суарес (20-я, 67-я минуты), в обоих случаях ассистировал уругвайцу Лионель Месси, а у хозяев поля голами отметились Федор Смолов и Яго Аспас, забившие мячи на 50-й и 88-й минутах соответственно.

Для 30-летнего россиянина этот мяч стал вторым за испанскую команду. Впервые в составе "небесных" Федор отличился голом в феврале, когда забил в ворота мадридского "Реала" на седьмой минуте встречи.

"Барселона" с 69 очками вышла в лидеры Ла Лиги, опередив на одно очко мадридский "Реал", которому завтра, 28 июня, на выезде играть с "Эспаньолом", а "Сельта" расположилась на 16-й строчке, имея в активе 34 очка.