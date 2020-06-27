“Не может быть!”: Супруга Мартиросяна своим поздравлением Алсу запутала подписчиков

27.06.2020, 19:30, Разное

Юрист Жанна Левина, являющаяся супругой знаменитого комика Гарика Мартиросяна, на своей странице в Instagram разместила поздравление для своей подруги, певицы Алсу. Юмористический подтекст публикации не на шутку ввел в заблуждение многих подписчиков знаменитости.

Жена Гарика Мартиросяна вовсе не является артисткой комического жанра, однако, похоже, мастерство резидента Comedy Club неожиданно передалось его супруге. Во всяком случае, такое ощущение сложилось у фолловеров, прочитавших свежую публикацию Жанны Левиной. Собственно, поводом для неё послужила свежая публикация юриста, в которой она решила поздравить популярную исполнительницу Алсу с днем рождения. “Сегодня свой юбилей 47 лет празднует близкий и родной мне человек! С каждым годом Алсу Ралифовна становится старше, и это не может не радовать”, – такими оригинальными словами начала хозяйка аккаунта свою пространную тираду. Далее она традиционно рассыпалась в комплиментах своей подруге и даже посвятила ей строки из известного хита Стаса Михайлова “Всё для тебя”. Скрытая ирония поста заключается в том, что на самом деле 27 июня текущего года Алсу исполняется лишь 37 лет, однако видеоролик, приложенный к поздравлению, демонстрирует весьма фривольные и фамильярные отношения между двумя знаменитостями.

Так или иначе, однако шутка Жанны Левиной спровоцировала нешуточное недоумение среди её фолловеров, удивившихся такому “преклонному” возрасту певицы-красотки: “Как 47? Серьезно? Не может быть!”, “Не уже 47, а всего 47”, “Ну очень хорошо выглядит Алсу даже в свои 50”. Впрочем, среди посетителей микроблога нашлись и настоящие знатоки биографии Алсу, которые сочли своим долгом в комментариях указать жене Мартиросяна на “ошибку”: “Вы подругу на десяточку состарили”. Примечательно, что за считанные часы забавное видео набрало более 25 тысяч просмотров.