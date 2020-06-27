 

“Не может быть!”: Супруга Мартиросяна своим поздравлением Алсу запутала подписчиков

27.06.2020, 19:30, Разное

Юрист Жанна Левина, являющаяся супругой знаменитого комика Гарика Мартиросяна, на своей странице в Instagram разместила поздравление для своей подруги, певицы Алсу. Юмористический подтекст публикации не на шутку ввел в заблуждение многих подписчиков знаменитости.
Жена Гарика Мартиросяна вовсе не является артисткой комического жанра, однако, похоже, мастерство резидента Comedy Club неожиданно передалось его супруге. Во всяком случае, такое ощущение сложилось у фолловеров, прочитавших свежую публикацию Жанны Левиной. Собственно, поводом для неё послужила свежая публикация юриста, в которой она решила поздравить популярную исполнительницу Алсу с днем рождения. “Сегодня свой юбилей 47 лет празднует близкий и родной мне человек! С каждым годом Алсу Ралифовна становится старше, и это не может не радовать”, – такими оригинальными словами начала хозяйка аккаунта свою пространную тираду. Далее она традиционно рассыпалась в комплиментах своей подруге и даже посвятила ей строки из известного хита Стаса Михайлова “Всё для тебя”. Скрытая ирония поста заключается в том, что на самом деле 27 июня текущего года Алсу исполняется лишь 37 лет, однако видеоролик, приложенный к поздравлению, демонстрирует весьма фривольные и фамильярные отношения между двумя знаменитостями.

Так или иначе, однако шутка Жанны Левиной спровоцировала нешуточное недоумение среди её фолловеров, удивившихся такому “преклонному” возрасту певицы-красотки: “Как 47? Серьезно? Не может быть!”, “Не уже 47, а всего 47”, “Ну очень хорошо выглядит Алсу даже в свои 50”. Впрочем, среди посетителей микроблога нашлись и настоящие знатоки биографии Алсу, которые сочли своим долгом в комментариях указать жене Мартиросяна на “ошибку”: “Вы подругу на десяточку состарили”. Примечательно, что за считанные часы забавное видео набрало более 25 тысяч просмотров.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.05 / Татьяна Навка слегла с коронавирусом

15.06 / “Лучше жуй, чем говори”: Боню облили помоями из-за слов о “спасении” Ефремова погибшим водителем

22.05 / Крупнейшее исследование подтвердило, что поездки на работу на велосипеде продлевают жизнь

06.06 / Стало известно, что ест Адель для поддержания веса после похудения на 45 кг

05.05 / Илон Маск стал отцом в седьмой раз: пол и необычное имя ребенка

24.04 / В Москве таксист избил пассажирку из-за проблемного QR-кода

13.06 / Зак Брафф допустил появление полнометражной версии сериала “Клиника”

14.05 / Honor X10 будет официально представлен уже на следующей неделе

09.06 / Мнение: Доклад “Конструирование образа врага”

07.05 / “Упитанная бегала по ресторанам”: Ивлеева решилась на откровенное признание

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска