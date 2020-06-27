Роспотребнадзор отменил для отдыхающих в санаториях требование о справках об отсутствии коронавируса
27.06.2020, 19:29, Разное
Роспотребнадзор изменил рекомендации по работе санаториев для предотвращения распространения коронавируса. Документ опубликован на сайте ведомства.
В рекомендации внесли в том числе следующие изменения:
В Ростуризме 23 июня говорили, что обсуждали с Роспотребнадзором отмену справки об отсутствии коронавируса для отдыхающих в санаториях. «Я уверена, что коллеги нас поддержат, и до конца недели уйдет это требование обязательной справки», — говорила глава ведомства Зарина Догузова (цитата по Интерфаксу). С 1 июля туристов из России, по подсчетам Ростуризма, смогут принять 67 субъектов страны.
Источник: Новая газета
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