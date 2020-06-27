 

Мнение: Свежий анекдот – звонок Путину 2 июля в Ново-Огарёво

27.06.2020, 19:18, Разное

Свежий анекдот. В последнее время смешные только оппозиционные. Хотя и не разделяю их взгляды. Но веселят они изрядно, молодцы.

2 июля. Звонок из администрации президента в резиденцию в Ново-Огарёво.

– Владимир Владимирович, у нас для вас две новости – хорошая и плохая.
– Начинай с хорошей.
– Новую Конституцию приняли!
– А какая же тогда плохая?!
– За поправки вообще ни один человек не проголосовал.

Я лично знаю человек 15, которые точно голосовали “за” поправки, так что анекдот не очень жизненный. Но смешной.

upd: Предыдущий тоже оппозиционный: https://rovego.livejournal.com/9589630.html

@rovegosteb – https://t.me/rovegosteb/3150

Источник: Записки жизнерадостного пессимиста



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.05 / Клуб триллионеров: Билл Гейтс, Илон Маск и другие миллиардеры стали богаче на 434 миллиарда долларов за последние два месяца

28.05 / Синоптики предрекли новое похолодание в России в первый день лета

24.04 / Мнение: Как потерять 7 миллионов рублей за полчаса

18.04 / «Напоминает фильм ужасов»: Врач из Испании рассказала о работе во время пандемии коронавируса

19.06 / Политика: В чем главный смысл статьи Путина о войне?

08.05 / The Guardian: Мир демонстрирует поразительные параллели с 1945-м

28.04 / РКН заблокировал доступ к новости Vademecum про порядок оплаты лечения пациентам с COVID

23.04 / Устроившему истерику Билану отказались верить

13.05 / Мнение: Распределение населения по доходам, борьба за МРОТ и падение рождаемости в Индии

17.06 / Мнение: Энциклопедия второй мировой войны

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска