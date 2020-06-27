Мнение: Свежий анекдот – звонок Путину 2 июля в Ново-Огарёво
27.06.2020, 19:18, Разное
Свежий анекдот. В последнее время смешные только оппозиционные. Хотя и не разделяю их взгляды. Но веселят они изрядно, молодцы.
2 июля. Звонок из администрации президента в резиденцию в Ново-Огарёво.
– Владимир Владимирович, у нас для вас две новости – хорошая и плохая.
– Начинай с хорошей.
– Новую Конституцию приняли!
– А какая же тогда плохая?!
– За поправки вообще ни один человек не проголосовал.
Я лично знаю человек 15, которые точно голосовали “за” поправки, так что анекдот не очень жизненный. Но смешной.
upd: Предыдущий тоже оппозиционный: https://rovego.livejournal.com/9589630.html
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