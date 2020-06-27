 

Ученые: Продолжительность жизни мышей зависит от спаривания

27.06.2020, 19:17, Разное

Ученые из Университета Отаго установили зависимость продолжительности жизни мышей от их спаривания. Если у грызунов нет детенышей, они живут меньше, хоть и характеризуются более крупными размерами.
В процессе эксперимента исследователи сводили самок мышей с бесплодными партнерами. Животные имели связь, но потомство не появлялось. Специалисты проводили наблюдения за самками в течение всей их жизни, и установили уменьшение ее продолжительности, по сравнению с другими, родившими мышами. Некоторым из животных исследователи после бесплодных самцов предоставляли плодовитых, после чего у них родилось больше детенышей. Таким образом, число спариваний оказывает влияние на длительность жизни и численность потомства мышей.

Ученые подчеркивают, подобный результат возникает тогда, когда самки первоначально имели связь лишь с бесплодными самцами. Ранее исследователи пришли к подобным выводам после экспериментов с насекомыми, пишет Inforeactor.



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